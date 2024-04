Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík pozval do týmu, který se připravuje na domácí světový šampionát, pětici finalistů extraligy. Z mistrovského Třince povolal obránce Tomáše Kundrátka a útočníka Daniela Voženílka, z Pardubic beky Libora Hájka a Jana Košťálka s útočníkem Lukášem Sedlákem. Uvedl to v rozhovoru s novináři na dnešním srazu v Brně před generálkou na šampionát, jíž budou České hry, turnaj série Euro Hockey Tour.

Trenér reprezentace Radim Rulík | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Tuhý boj o extraligové zlato se protáhl až do sedmého zápasu, který skončil v neděli pozdě večer. Oslovení hráči se přesto již ve středu připojí k týmu.

"Po cestě z nominační tiskovky jsem se spojil s útočníky, Marek Židlický s obránci. Byl jsem překvapený, že jsem se dovolal. Kluci mají obrovskou chuť. Měli by být už zítra na tréninku, dáme jim ale takový program, aby se trošku zotavili. Mají za sebou velkou porci zápasů, určitě k tomu přistoupíme citlivě, jen jsme chtěli, aby už byli s námi, s celým kolektivem," řekl Rulík.

Voráček vábí do Prahy Hartnella i Lindrose. Pivo na Staromáku je lákadlo, říká

Potěšil ho také přístup hráčů, přestože Oceláři měli co oslavovat po zisku pátého titulu v řadě, na který dosáhli po oslnivé cestě nástrahami play off, v němž vyhráli všechny tři série 4:3 na zápasy.

"Když jsem volal Danovi, tak musím říct, že jsem byl strašně překvapený, že byl ready," podotkl s úsměvem Rulík. "Na jeho hlase nebylo vůbec nijak znát, že by ho to nějak semlelo. Já jsem mu říkal, aby to úplně nepřeháněl, ale odpověděl: 'Trenére, mám to pod kontrolou'. Přišlo mi to hrozně sympatický, co řekl," ocenil zkušený kouč.

VIDEO: Hokejoví mistři z Třince vyrazili na jízdu městem speciálním autobusem