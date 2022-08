V semifinále s kanadským gigantem jezdili po zadku. Dřeli, totálně se vyždímali, jenže na postup to nestačilo. Další senzace na účet zámořského favorita se už nezrodila. Čeští mladíci se kanadským talentům vyrovnali ve střelbě (32:35), v zakončení už ale bylo horší, a tak padli 2:5.

„Myslím si, že hráči tam nechali všechno. Kanada má tak vyspělý tým a obrovskou kvalitu, že je to pro mě favorit turnaje číslo jedna,“ řekl po semifinále kouč Rulík. „Hráči potřebují hrát takové těžké zápasy, jen to je může posouvat. Z prohry s takovým soupeřem, když je důstojná, si hráči mohou odnést jen pozitiva.“

Suverénní jízda favorita. Čeští mladíci nestačili na Kanadu a zahrají si o bronz

Hned po semifinále se Češi začali chystat na poslední výzvu na turnaji – souboj o bronz. „Nechceme vidět žádné smutné a zklamané obličeje, naopak. Chceme vidět odhodlání a obrovskou víru do zápasu o bronz. Musí to být náš zápas. Na ledě musíme nechat duši, rozkrájet se a zabojovat o medaili,“ zavelel Rulík.

Odvážný výkon

„Každý ví, co potřebuje. Je potřeba udělat všechno na maximum, připravit se co nejlépe, abychom v sobotu vyhráli,“ přikývl útočník Martin Ryšavý. „V utkání o bronz do toho dáme všechno a budeme chtít odjet s medailí,“ doplnil bojovně obránce Tomáš Hamara.

Jako v Naganu a vzkaz těm, kteří nepřijeli. Hokejisté mají medaili na dohled

Dvacítka čeká na medaili od roku 2005. Teď mají hráči jedinečnou šanci bronzový úspěch zopakovat. „Když to řeknu úplně na rovinu, tak pro kluky je to obrovská odměna, kdyby udělali medaili na takovém mistrovství. Ale jde i o styl a směr toho hokeje. Byl bych jenom rád, kdybychom se prezentovali odvážným a obětavým výkonem, se kterým je šance uspět,“ řekl Rulík.

