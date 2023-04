Sankce Mezinárodní hokejové federace (IIHF) neumožňují týmům Ruska a Běloruska nastupovat na oficiálních turnajích. Statistikám šampionátu divize II přitom dominují jména jako Zacharov, Čujkov a Kuzněvov. Jak to? Reprezentují totiž Spojené arabské emiráty, kde i díky cizincům s čerstvými pasy nastal hokejový boom.

Maxim Zacharov (vpravo) ze Spojených arabských emirátů na hokejovém turnaji v Kazani | Foto: Profimedia

Fanoušci ledního hokeje ve Spojených arabských emirátech (SAE) prožívají zlaté časy. Loni jejich reprezentace opanovala skupinu A divize III mistrovství světa a v těchto dnech úspěšně bojuje ve skupině B divize II. Šampionát se koná v Istanbulu a parta od Perského zálivu už rozdrtila domácí Turky 8:0.

Ve druhém zápase porazila i Belgii a předpokládá se, že ani Mexiko či Nový Zéland nebudou pro „ledové šejky“ překážkou v dalším postupu o patro výš.

Jde přitom o zemi, která se šampionátů IIHF účastní až od roku 2010 a čtyři roky jí trvalo, než se dočkala první výhry.

„Tento vzestup je výsledkem dobře promyšlené strategie a tvrdé práce našeho svazu,“ říkal po loňském postupu do druhé divize spokojený viceprezident federace zimních sportů v SAE Hamel Al Qubaisi.

Zní to krásně, ale i letmý pohled do statistik hokejové reprezentace Emirátů prozradí, v čem spočívá zmíněná strategie. Není příliš originální. Třeba na zmíněné vysoké výhře nad Tureckem se třemi góly podílel jistý Maxim Zacharov, dva góly a čtyři asistence si připsal Ilja Čujkov, zářil rovněž obránce Sergej Kuzněcov. Pří výhře 4:3 nad Belgií to bylo podobné.

Jinak řečeno: reprezentace SAE je nabitá hokejisty z Ruska a Běloruska, kteří sice ve své vlasti nepatřili mezi extratřídu (to by neskončili v Dubaji), ale na rozdrcení Turků či Mexičanů v pohodě stačí.

Hráči jako Zacharov, Čujkov, Kuzněcov, Usenko, Klavdijev, Šapovalov a další získali pasy pouštních Emirátů a paradoxně tak teď mohou nastupovat v soutěžích IIHF, zatímco jejich mnohem slavnější krajané z NHL či KHL to mají kvůli Putinově válce na Ukrajině zakázané.

Pouštní hokejové hvězdy

Jednatřicetiletý Maxim Zacharov strávil převážnou část kariéry v rodném Bělorusku, ale na špičku – tedy do KHL – to nedotáhl. Od roku 2019 tak hraje za Al Ain Theebs v Dubaji a nutno dodat, že se mu víc než daří. Například v poslední sezoně nastřádal v šestnácti zápasech 65 bodů (31 gólů a 34 asistencí). Kam se hrabe Connor McDavid…

Zacharov rovněž získal v SAE občanství a loni tak už svou novou vlast reprezentoval na MS divize III. Na turnaji v Lucembursku si vedl zdatně: s 22 body ze čtyř duelů byl nejproduktivnějším hráčem šampionátu, který tým z Emirátů suverénně vyhrál s celkovým skóre 41:11. Soupeři jako Turkmenistán či Tchaj-wan neměli šanci.

Dalším zajímavým reprezentantem SAE je například Sergej Kuzněcov, rodák z ruského Čeljabinsku. Urostlý obránce se dostal i do KHL, kde několik sezon hrál za Soči. Pak přes nižší soutěže a Kazachstán putoval do oblasti Perského zálivu, kde v uplynulé sezoně v dresu Dubaj White Bears zaznamenal 24 bodů v patnácti zápasech. Na beka velmi slušné, že?

Produktivní oporou ofenzivy SAE je rovněž pětadvacetiletý forvard Ilja Čujkov z Podolsku, který se do celku Scorpions z Abú Zabí dostal přes ruskou juniorskou ligu a jednu sezonu na Ukrajině. Na loňském MS byl s deseti góly nejlepším střelcem. A v podobném výčtu lze pokračovat ještě dlouho. Šejkové zkrátka vědí, jak získat konkurenceschopný „národní“ tým.

Sen o hvězdné lize

Nejde přitom jen o šejky. Jednou ze zásadních postav za vzmachem hokeje v SAE je totiž Vladimir Burdun, bohatý ruský byznysmen a muž nadaný bujnou představivostí. Je zakladatelem a šéfem Emirates Hockey League (nejúspěšnějším týmem jsou dubajští Mighty Camels, tedy Mocní Velbloudi, založení už v roce 1994 hokejovými nadšenci z řad cizinců z Evropy a Ameriky) a právě on přilákal řadu svých krajanů na vidinu solidního výdělku v exotickém angažmá.

Kromě toho Burdun sní o tom, že v Dubaji vytvoří nový klub pro KHL. „Klidně tu může vzniknout tým, který se bude podobat třeba Vegas Golden Knights. Chceme angažovat bývalé hvězdy NHL, což by nám umožnilo být rychle konkurenceschopní,“ říkal Burdun před pár lety a snil o tom, že k Perskému zálivu přivede Ovečkina, Malkina, Dacjuka či Mozjakina.

Nic z toho se zatím neuskutečnilo, popularita ledního hokeje v Emirátech ale nepochybně roste. „Kolem hokeje se pohybuji od 90. let a musím říct, že od té doby tu náš sport ušel velmi dlouhou cestu a otevírá se před ním skvělá budoucnost,“ řekl pro Khaleej Times bývalý hráč a funkcionář Mohammad Al Redha.

Zatímco za jeho časů byl prý zázrak sehnat v Dubaji a okolí pořádné brusle, dnes je všechno jinak. SAE mají vlastní hokejovou federaci, pět kluzišť, ligu, přes 800 registrovaných hráčů (včetně několika desítek žen) a úspěšnou reprezentaci. Předpoklad je takový, že zatímco dnes se ještě národní tým bez borců s ruským či běloruským původem neobejde, v budoucnu je nahradí nová generace domácích hráčů.

Otázka je, zda nebude následovat pád zpět do nejnižšího patra mezinárodního hokeje.