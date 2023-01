Hokejisté nadchli národ. Konečně máme hráče světového významu, těší experty

Gólman Tomáš Suchánek, obránci David Jiříček, David Špaček a Stanislav Svozil, útočníci Jiří Kulich, Gabriel Szturc. To jsou jména, která teď znají a obdivují všichni hokejoví fanoušci v Česku. Odkud se vzal medailový úspěch reprezentace do dvaceti let na mistrovství světa v Kanadě a nejde jen o jednorázový záblesk ve tmě?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hrdinové české dvacítky: brankář Tomáš Suchánek a autor postupového gólu Jiří Kulich. | Foto: Darren Calabrese/ČTK/AP