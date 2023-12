Show hvězdných teenagerů? V akci Pastův kolega, české eso i skandinávské klenoty

Šestadvacátý prosinec už klepe na dveře a pozornost hokejových fanoušků se již tradičně upíná k dalšímu ročníku mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Turnaj juniorů se po třech letech v Kanadě přesouvá do švédského Göteborgu, jenž bude v příštích dnech svědkem přehlídky toho nejlepšího, co mládežnický hokej nabízí. A i tentokrát budou mít zámořští skauti a manažeři o čem přemýšlet. Nahlédněte s Deníkem na budoucí hvězdy slavné NHL, které okoření letošní šampionát dvacítek.