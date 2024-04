Do startu hokejového mistrovství světa v Praze a Ostravě schází přesně měsíc. A s čím dál větší intenzitou se řeší otázka, vracející se během posledních dvou let jako bumerang. Mají na šampionátu startovat i hráči působící v KHL? Samotné Rusko (a Bělorusko) na turnaj nesmí, ale co borci z dalších zemí? Česká reprezentace to má – zdá se – vyřešené, ale třeba u sousedů na Slovensku v této věci docela tápou. Jak to vidí experti?

Hlavní trenér národního týmu Radim Rulík. | Foto: Profimedia

Postoj českého hokejového svazu je – alespoň v této věci – dlouhodobě konzistentní. Šéf Alois Hadamczik několikrát zopakoval, že Češi působící v KHL mají do reprezentace dveře zavřené. Národní tým se tím sice ochuzuje o některá zvučná jména v čele s Dmitrijem Jaškinem, ale klíčové opory stejně působí buď v jiných evropských ligách, nebo v zámoří.

O dost hůř jsou na tom Slováci, jejichž nároďák je bez borců z Ruska citelně slabší. Proto svazový boss a reprezentační manažer Miroslav Šatan kolem problému nejistě přešlapuje. Ohledně startu hráčů z KHL se stále nevyjádřil, a to i proto, že se bojí rozporů v šatně.

V jedné kabině s nimi nebudu. Lantoši odmítá účast Slováků z KHL na MS

„Já s nimi v jedné kabině nebudu,“ řekl například útočník Róbert Lantoši, nejproduktivnější cizinec aktuálního ročníku české extraligy. Prý by se ze šampionátu radši omluvil, než aby hrál s legionáři z Ruska. Někteří hráči sdílejí jeho postoj, jiní zase nechtějí řešit politiku. A podobné rozpory panují i v širší hokejové veřejnost v Česku.

Vždyť Rusové hrají i v NHL

Výstižně to ilustrují odpovědi hokejových expertů, na které se Deník obrátil s otázkou: „Souhlasili byste s tím, aby hráči působící v KHL přijeli na MS do Česka?“ Zdaleka ne všichni chtěli odpovídat. Je prostě znát, že jde o citlivou věc.

Nakonec zareagovalo 28 bývalých i současných hráčů, trenérů a funkcionářů. Výsledek? Velmi vyrovnaný. Třináct expertů je proti startu „ruských“ hráčů, deseti by jejich účast na MS nevadila. Pět respondentů na to nemá vyhraněný názor a uvědomuje si složitost zašmodrchané situace.

Hertl debutoval v dresu Vegas. Hned si připsal asistenci, prohru ale neodvrátil

„Na tuhle problematiku nejde odpovědět jasně ano, nebo ne. Sama společnost na to nemá jednotný názor. Důležitou úlohu pak sehrávají média, zda dají těmto hráčům prostor. Nicméně si myslím, že zde máme jiné problémy, než řešit to, zda přijede na mistrovství světa do Česka cizinec hrající v KHL. Rusové hrají v NHL a my si tady nepustíme Slováky, kteří jsou padesát kilometrů od nás?“ ptá se bývalý reprezentant Rostislav Olesz.

Existuje sport bez politiky?

Mezi hokejisty se často ozývá hojně používaný, byť poněkud naivní argument, že sport nesouvisí s politikou. V Putinově Rusku je přitom propagandistické využívání sportovních hvězd a jejich triumfů dlouhodobou strategií.

„Do sportu by se neměla míchat politika. Chtěl bych, aby se mohli zapojit nejen hokejisti, ale všichni sportovci z Ruska, i ti, kteří tam hrají soutěže. Sportovci nemohou za to, že je válka, a měli by mít možnost reprezentovat svou zemi. Když to jde třeba v tenisu, proč by to nemohlo být i v hokeji,“ řekl Rudolf Suchánek, bývalý reprezentant a účastník ZOH v Calgary.

Pavelec o gólmanech i domácím MS: Když byli v nároďáku lidi z Kladna, byl úspěch

Dost odlišně to vidí Josef Zajíc starší, bývalý hráč a trenér. „Tvrdí-li někdo, že sport a politika k sobě nepatří, je to totální nesmysl,“ říká s tím, že mezi zahraničními hokejisty v KHL vidí rozdíly. „Jestli hráč působil v KHL už před napadením Ukrajiny a měl tam smlouvu, tak je to jiná věc, než jestli se hráč rozhodl tam jít v době, kdy Putin napadl Ukrajinu.“

Kdo jde do Ruska, musí čelit následkům

Řada oslovených expertů má ovšem jasno. Hokejisté, kteří dali přednost výdělku v pochmurné Putinově říši, sami rozhodli o své reprezentační (ne)existenci. Je jasné, že Češi nemohou rozhodovat o složení kádrů ostatních týmů na MS, ale čím méně hráčů z KHL – té reklamy na ruský režim – bude v Praze a Ostravě, tím lépe.

„Já bych se na ně vybodnul. Máme spoustu jiných možností jak sestavit tým, než se stát tváří propagandy toho, co se děje na Ukrajině,“ myslí si bývalý útočník a mistr světa Michal Broš.

Každý ví, jak to mám s repre, říká Pastrňák. Teď ale myslí pouze na Stanley Cup

„Je každého věc, jestli do Ruska jde, ale pak musí také čelit následkům. Já bych tam v žádném případě nešel. Už jenom kvůli bezpečnosti rodiny. Každý, kdo tam odešel, tak věděl, do čeho jde. Šli si tam vydělat peníze, to je každého věc. Ale vyprávět, že tam chodí kvůli hokeji, tomu nerozumím. To mohli jít i jinam v Evropě,“ řekl Lukáš Pech, opora extraligového Motoru České Budějovice.

Výše uvedený výběr názorů dokládá, že v českém hokejovém prostředí zdaleka nepanuje shoda, alespoň pokud jde o protiruské sankce kvůli invazi na Ukrajinu. Zřejmě to odpovídá celkovému názorovému rozdělení společnosti. Jisté je alespoň to, že na šampionátu se bude na co koukat i bez hráčů z KHL.