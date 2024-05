Česká nominace na hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě vyvolala mezi fanoušky i některými experty zděšení. Vadí jim, že kouč Radim Rulík nevzal na šampionát borce z NHL Jakuba Vránu a Tomáše Noska. Nebo že nedal šanci mladým puškám - nejlepšímu střelci extraligy Jakubovi Rychlovskému a talentovanému Jiřímu Ticháčkovi, pro změnu nejlepšímu obránci české soutěže.

Hlavní trenér národního týmu Radim Rulík. | Foto: Profimedia

Rozpaky až rozčarování zavládlo v českém hokejovém národu poté, co kouč reprezentace Rulík oznámil v neděli večer nominaci na domácí šampionát. Fanoušky překvapilo především to, že v šestadvacetičlenném výběru chybí dvě ofenzivní posily z NHL, které v přípravě bojovaly o účast na závěrečném turnaji.

„Jsme na tom tak dobře, že můžeme odmítnout hráče z NHL,“ žasli fanoušci nad absencí Vrány a Noska.

Totálně zpackaná generálka na domácí MS. Čeští hokejisté třikrát v řadě prohráli

„Rád se budu plést, ale tohle je naprosto strašný. Vrána nejede, i když byl pomalu nejlepší hráč v přípravě, Nosek nejede, protože asi hráč, který stabilně hraje NHL, není potřeba. Ten tým má stejnou kvalitu, jako na minulém MS, nedostatečnou,“ napsal naštvaně jeden z uživatelů platformy X.

Hokejového experta a bývalého útočníka Jakuba Koreise zase štve, že Rulík neměl odvahu na to, aby zval na šampionát dva mladíky Rychlovského z Liberce a Ticháčka z Kladna, nečekané hvězdy letošní extraligové sezony.

„Nemá cenu to teď hodnotit nebo kritizovat. Realizační tým jde s nominací se svou kůží na trh, nechme soudy po posledním zápase našich na MS. Mě jen mrzí, že Finové berou 17letého kluka a my nevezmeme 21letého nejproduktivnějšího obránce ligy a ani 22letého nejlepšího střelce ligy, který byl celou sezonu produktivní i v nároďáku,“ poznamenal Koreis na síti X.

Jakub Vrána se do nominace na MS nedostal Zdroj: Český hokej

„Nominace není výběr 'best available' hráčů. Musím říct, že mě tahle trošku překvapivá soupiska baví, jsem zvědavý, co ukážou na ledě. A musím ocenit realizační tým, že se nebojí vyndat hráče z NHL, pokud jim nepasují do skládačky,“ podělil se o svůj pohled Jiří Vítek, analytik O2 TV Sport.

Ponurá atmosféra

Někteří se pozastavuji i nad ponurou atmosférou nominační tiskovky v Brně. „Ta hokejová tiskovka pro mě vypadala ještě depresivněji, než když Nečas oznamoval, že druhý den rezignuje,“ napsal na sítě komentátor Jindřich Šídlo.

Až samotný šampionát ukáže, jestli měl Rulík šťastnou ruku. „V roce 2010 jsme v nominaci měli pouze dva hráče z NHL do pole a byla z toho zlatá medaile. Ano, taky mě některá jména překvapila, ale nejsem trenér. Cením odvahu, vyndat hráče z NHL. Snad pan Rulík ví, co dělá,“ uzavřel diskusi fanoušek David.

VIDEO: Kde se to v něm vzalo? Palát efektním hitem poslal Švýcara přes mantinel

Češi závěrečný turnaj Euro Hockey Tour nezvládli. Během turnajové generálky na MS nezískali ani bod a skončili poslední. Opět se sejdou v úterý v Praze. Do šampionátu vstoupí v pátek zápasem proti Finsku se začátkem ve 20:20. V dalších utkáních základní skupiny A v O2 areně budu hrát s Norskem, Švýcarskem, Dánskem, Rakouskem, Velkou Británií a Kanadou.