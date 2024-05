„Loicq (předseda mezinárodního hokejového svazu) i Poplimont (svazový sekretář a pokladník) jsou bystrými sportovními diplomaty a v Československu dobře známi již z roku 1925, kdy organizovali evropské mistrovství na Štrbském plese, přičemž Poplimont, který je také znám jako šermíř, hrál tehdy obránce v belgickém národním mužstvu. Oba přijeli dnes večer do Prahy, a to znamená, že bude dobře připraven jak kongres, tak hrací plán mistrovství,“ psaly dva dny před zahájením hokejového šampionátu Lidové noviny.

Novinový článek jasně dokládá tehdejší herní schéma turnaje, o němž se rozhodovalo prakticky souběžně s vypuknutím celé akce. Druhé MS, které kdy Praha hostila, začalo 11. února 1938 a vyvrcholilo 20. února. Do sportovních bitev se zapojilo celkem čtrnáct týmů. Na základě poměrně nepříznivého losu pro domácí čekala Čechoslováky Kanada, Švédsko a Rakousko.

Kádr doznal oproti složení z domácího šampionátu roku 1933 četných změn. Tým z lavičky řídil Kanaďan Mike Buckna, který měl k dispozici například gólmana Bohumila Modrého, vynikajícího forvarda Josefa Malečka, anebo zubního doktora Jaroslava Pušbauera, který se zúčastnil již svého dvanáctého mistrovství světa v kariéře.

Utkání národního týmu v rámci turnaje přinesla častokráte velmi vyrovnané partie. V základní skupině se domácím podařilo přehrát Rakušany 1:0, duel se Švédy skončil nerozhodně 0:0 po prodloužení. Ano, čtete správně. Přestože se bezgólový zápas prodlužoval, pravidla neurčovala, že se musí hrát v nastaveném čase do rozhodnutí a nájezdy se ještě nepraktikovaly. Následný duel vyhrála Kanada 3:0.

V další fázi ale přišel nečekaný úspěch při měření sil s Američany, které Čechoslováci pokořili 2:0 a vůbec poprvé v historii nad nimi zvítězili. Po výhře nad Švýcary, které osobně přihlížel i prezident Edvard Beneš, náruživý sportovec, následovala prohra s Velkou Británií, jejíž kádr tvořili převážně naturalizovaní Kanaďané. Schylovalo se tak k souboji o bronz s Německem.

„Ve 4. minutě projíždí Troják, objede branku, zahrává zpátky, kde Zd. Jirotka pouští kotouč na Cetkovského. Ten střílí, puk odráží se od Schibukata a končí v síti překvapeného Eggingera,“ zevrubně popisoval první gól Čechoslováků redaktor Venkova (tehdejší noviny Agrární strany). Domácí mužstvo nakonec zvítězilo nad západním sousedem 3:0 a skončilo stejně jako před pěti lety na bronzovém stupínku.

Utkání proti Německu, v němž od roku 1933 vládli nacisté, mělo i jiný náboj než ten sportovní. Němečtí reprezentanti kupříkladu zdravili diváky hajlováním. V souvislosti s čím dál napjatější situaci v československém pohraničí a agresivní Hitlerovou zahraniční politikou, museli mít Čechoslováci radost z vítězství minimálně dvojnásobnou.

Finálová vřava mezi Kanadou a Velkou Británií se dočkala svého rozuzlení již v první třetině, po níž zámořský celek, jehož hráči pocházeli z týmu Sudbury Wolves, vedl 3:1. Gólový účet zápasu se po dalších dvou třetinách nerozšířil a slavit tak mohli hokejisté Javorových listů.

Nejlevnější lístky mohl sportovní nadšenec pořídit za 5 korun, jednalo se však o vstupenky na stání, přičemž s lepším umístěním v hledišti a případě sedadlem cena stoupala, a to až o desítky korun. Pro kterou z profesí představovala uvedená suma pakatel? První republika si cenila učitelů, kteří požívali vysokého společenského kreditu, za nějž byli náležitě odměněni. Jejich měsíční výdělek se nejčastěji pohyboval okolo 1 800 až 3 800 Kč. Solidní honoráře dostávali i četníci, úředníci a vojáci. Takový odborový rada na ministerstvu si mohl přijít až na 4 000 korun.

Hvězdy šampionátu

Bohumil Modrý

Jeden z nejproslulejších československých brankářů a dvojnásobný mistr světa z let 1947 a 1949, jenž na klubové úrovni působil v barvách LTC Praha. Během dvanácti let odchytal 71 reprezentačních zápasů. Ve své době ho mnozí považovali za nejlepšího evropského gólmana. Vynikal i v házené, kde v dresu SK Slavia nastupoval jako střední útočník. Ještě před válkou ho lákali Kanaďané za oceán, tam se nicméně „Boža“ nepodíval. Perné chvilky ho naopak čekaly ve vlasti, kde byl po únoru 1948 odsouzen ve vykonstruovaném procesu proti hokejistům. Rozsudek zněl 15 let za mřížemi, komunisty zatracovaný „vyvrhel“ se dostal na svobodu v roce 1955. Nucené práce a těžká dřina v uranových dolech se na něm zdravotně podepsaly. Zemřel v roce 1963 na následky věznění ve věku nedožitých 47 let.

John Godfrey

Rodák z Toronta, talent mnoha sportovních odvětví, a především vynikající hokejový bek. K hokeji se dostal ve svém rodišti v týmu Toronto Marlboro Bantams. Později se připojil ke kádru Sudbury Wolves, přičemž se stal kapitánem mužstva. Céčko na hrudi nosil i na MS 1938, kde se ve finále zapsal do střelecké listiny a přispěl tak k celkovému prvenství na turnaji. Později se vrhl i na dráhu funkcionáře, když založil mužstvo Peterborough Legion, s nímž vybojoval titul v místní lize, jejíž byl později osm let prezidentem. Godfreyho aktivity přibrzdilo zranění oka po úderu vysokou holí. Kanadský mistr světa zemřel v roce 1986.

Rudi Ball

Útočník s židovským původem v dresu nacistického Německa. Tento forvard skutečně figuroval v německém výběru pro pražské MS v roce 1938. Byla to přitom doba, kdy už pár let platily norimberské zákony, které diskriminovaly určené rasové skupiny, zejména Židy. Syn židovské matky začal mít ve své vlasti problémy v roce 1935. Následující rok původně chyběl v kádru pro domácí ZOH v Ga-Pa, přimluvila se za něj ovšem jiná německá hvězda – Gustav Jaenecke. Ball se nakonec zúčastnil, naskočil i do důležitého zápasu v základní skupině proti Italům, v němž před zraky pohlavárů Rudolfa Hesse a Josepha Goebbelse vstřelil gól na 3:0. Rudi válku přežil, nicméně jeho teta Hulda podobné štěstí neměla. Ball vydechl naposledy v roce 1975 v Johannesburgu. O necelé tři dekády nato byl zařazen do Síně slávy IIHF.