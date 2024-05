Nico Hischier, útočník, 25 let, Švýcarsko

Nicho Hischier (vpravo) je poctivým reprezentantem.Zdroj: Profimedia

Lídrem a pravděpodobně i kapitánem švýcarského výběru by se měl stát pětadvacetiletý Nico Hischier z New Jersey. Jednička draftu z roku 2017 dostala na dres kapitánské céčko v ročníku 2020/21 a od té doby táhne Devils jako jedna z hlavních tváří. Po loňské životní sezoně, kdy bral v 81 zápasech 80 bodů, letos Hischier zvolnil na 67 bodů v 71 utkáních. Znovu ale patřil k největším hvězdám týmu a před sebe pustil v produktivitě jen Jespera Bratta a Jacka Hughese.

Po zklamání v podobě nepostupu do play-off se švýcarský centr představí už na svém pátém světovém šampionátu. V předchozích čtyřech případech se vyhoupl na průměr téměř bodu na zápas a na svoje čísla bude chtít navázat i letos.

V cestě za prvním týmovým úspěchem by mu měli pomoci i týmoví kolegové z New Jersey – brankář Akira Schmid a obránce Jonas Siegenthaler. Po vypadnutí s Winnipegem by měl do Prahy dorazit i Nino Niederreiter, jenž loni vedl na šampionátu zemi helvétského kříže jako kapitán.