Ani 42 úspěšných zákroků brankářky Kláry Peslarové nestačilo. České hokejistky přesto schytaly od Američanek debakl. Národním tým v druhém utkání na mistrovství světa v Utice podlehl úřadujícím šampionkám drtivě 0:6.

České hokejistky na MS po vítězství nad Finskem podlehly USA. Ilustrační snímek | Foto: se svolením Českého hokeje

Češky nenavázaly na úspěšné vystoupení s Finskem. Proti domácímu favoritovi sice brzo inkasovaly, ale a do 36. minuty držely Američanky na uzdě. Pak zámořský tým dvěma óly v rozmezí 59 sekund odpor Evropanek definitivně zlomil.

„Hrály jsme dobře, i když se to moc nepromítlo do výsledného skóre. Po dvou rychlých gólech na konci druhé třetiny nepřestal tým hrát, nevzdával se a snažil se dál. Za to patří hráčkám velký dík, jsou opravdu soutěživé. Jsem na ně pyšná za to, co předvedly,“ vysekla českým hráčkám poklonu jejich trenérka Carla MacLeodová na webu Českého hokeje.

Sestřih zápasu českých hokejistek proti USA:

Zdroj: Youtube

„Jsme rády, že takové zápasy můžeme hrát, strašně nás posouvají dopředu. I když jsme prohrály, tak se nic neděje. Chceme se ponaučit z našich chyb, byla tam i spousta dobrých věcí,“ řekla útočnice Denisa Křížová.

Kanada a Amerika hrají fyzický hokej

„S těmito týmy to je vždycky hodně náročné. Samozřejmě Amerika, Kanada jsou ještě o level výš, ale snažily jsme se celý zápas s nimi držet tempo a myslím si, že co se týče fyzické zdatnosti, dařilo se nám to celou dobu. Byly z toho hodně nervózní a občas se nám snažily oplácet hity. Měly z toho pak tresty, takže si myslím, že to bylo dobré,“ popisovala Michaela Pejzlová.

Hokejový Survivor. Rulík nominoval do Varů, kde začne tvrdý boj o místo na MS

Třetí zápas ve skupině A čeká Češky v neděli, kdy se od 21:00 SELČ utkají s Kanadou. „Musíme pokračovat v naší hře a neustále se zlepšovat. Další zápas bude teprve náš druhý s Kanadou. Jsme ve skupině A nové, na pravidelné měření sil se zámořskými celky nejsme zvyklé. Ovšem, že půjdeme na led a chceme vyhrát. To je vždycky náš cíl, ale zároveň respektujeme tu cestu a snažíme se soupeřům vyrovnat,“ řekla MacLeodová.

„Kanada a Amerika hrají fyzický hokej, takže my se chceme ponaučit z našich chyb, soustředit se hlavně na naši hru a hrát taky rychle a fyzicky,“ doplnila Křížová.