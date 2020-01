/FOTOGALERIE/ Tohle je Liga mistrů. Ne jako ve Švédsku. Hradecké hokejisty hnal za postupem do finále evropské soutěže plný stadion. A když dal Aleš Jergl třetí domácí gól, jednoznačně uklidňující, šály s logem Mountfieldu vlály s ještě větším nadšením.

Semifinále hokejové Ligy mistrů: Mountfield HK - Djurgården Stockholm. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Není divu: Hradec je ve finále Ligy mistrů, to se nečekalo. Hrát bude proti Frölundě, dalším Švédům. A pozor! Duel by se měl konat v ČPP Aréně. Do titulového zápasu ho poslal triumf v dvojutkání s Djurgårdenem, největším klubem švédské historie.