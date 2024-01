Čeští hokejoví junioři jsou na prahu dalšího velkého úspěchu. Ve čtvrtfinále oplatili Kanadě loňskou porážku z finálového duelu a po roce si znovu zahrají o medaile na mistrovství světa. Slova uznání si česká dvacítka vysloužila i od trenéra Patrika Augusty.

Jakub Štancl se raduje po třetím gólu do sítě Kanady ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 20 let. | Foto: Profimedia/Adam Ihse / TT

Po první třetině vedli čeští hokejisté 2:0 a tuzemský hokejový národ byl v euforii. Pak se ale obraz hry změnil, Kanaďané převzali poměrně pevně do rukou otěže zápasu a z vytvořeného tlaku a množství šancí vytěžili vyrovnání na 2:2.

„První třetina byla z naší strany ideální. Věděli jsme, že od druhé třetiny nás čeká jiné mužstvo, i když pořád měli stejné dresy. Ve druhé třetině to bylo těžké. Dostali jsme se pod tlak, hráči občas panikařili. V úvodu třetí třetiny byla Kanada lepší, měla i přesilovku. Klíčové bylo, že jsme ji ubránili," popisoval průběh zápasu trenér Patrik Augusta.

„První třetina se nám moc povedla, je škoda, že ty další dvě nebyly tak dobré. Kanada má spoustu kvalitních hráčů a byla hodně na puku, my jsme ale pořád věřili," mluvil v podobném duchu i obránce Tomáš Hamara.

Češi se nakonec ubránili všem kanadským akcím a v době, kdy už si jejich fanoušci přáli, aby to dotáhli alespoň do prodloužení, nečekaně udeřili. Po střele Jakuba Štancla tečoval puk do vlastní sítě syn českého hokejového světového šampiona Radka Bonka Oliver. Do konce třetí třetiny v tu chvíli zbývalo dvanáct vteřin.

Výhru už nikdo nevezme

„Je to úžasný pocit. Když jsme dali rozhodující gól, tak to byla neskutečná vlna emocí. Všichni jsme tomu věřili a jsem rád, že se nám to podařilo. Hráli jsme pospolu jako tým, obětavě a blokovali střely. Věděli jsme, že jestli chceme vyhrát, musíme tam nechat všechno," neskrýval radost Tomáš Hamara.

Česká dvacítka si tak po roce zahraje znovu o medaile. Před rokem prohrála až v prodloužení finálového zápasu právě proti Kanaďanům. „Obrovský respekt patří hráčům, jak to odmakali. Nebylo to jednoduché, často jsme se bránili. Výhru už jim ale nikdo nevezme," uzavřel trenér českých mladíků.