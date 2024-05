Pastrňák v repre? Zpíval Kerndlovou, vystřelil bronz a chválil i maminku s pivem

Český hokejový národ slaví. Před posledním zápasem ve skupině proti favorizované Kanadě posílí domácí výběr hvězdný útočník Bostonu David Pastrňák, který dorazí do Prahy společně i se svým kolegou Pavlem Zachou. Pro rodáka z Havířova to bude již pátá účast na světovém šampionátu, letos navíc poprvé před domácími tribunami. Slavná 88 však už dříve přesvědčila všechny fanoušky, že to na závěrečném turnaji umí pořádně roztočit.

David Pastrňák se raduje z gólu. | Foto: ČTK/Kamaryt Michal