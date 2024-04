Hlavní trenér české reprezentace Radim Rulík odhalil nominaci na první přípravná utkání před začátkem domácího mistrovství světa. Na kempu v Karlových Varech, jehož součástí bude právě i dvojzápas s výběrem Německa, rozšíří stávající kádr další čtrnáctka hráčů. Každoroční boj o vzácné místo v kabině národního týmu tak zahájí celkem tři gólmani, devět obránců a patnáct útočníků.

Hlavní trenér národního týmu Radim Rulík. | Foto: Profimedia

Tým vedený koučem Radimem Rulíkem a jeho asistenty Jiřím Kalousem, Tomášem Plekancem a Markem Židlickým se připravoval už od úterka na úvodním kempu v Říčanech se čtrnácti hráči. Z trojice vybraných gólmanů nakonec vypadl liberecký mladík Daniel Král, jehož místo zaujal další talent Jakub Málek z finského Ilves.

Pavelec o gólmanech i domácím MS: Když byli v nároďáku lidi z Kladna, byl úspěch

Ostatní hokejisté včetně lídra Romana Červenky v nominaci zůstali a nadále tak pokračují v přípravě národního týmu před dlouho očekávaným šampionátem v Praze a Ostravě. „Domácí mistrovství je v lecčem speciální. Vzhledem k tomu, že s tím člověk tu zkušenost má, tak ví, co to obnáší a je to jiné. Nebudu lhát. Ten tlak, lidi, je to doma,“ přiznal 38letý kanonýr.

Nově se k reprezentaci připojí například brněnští obránci Jan Ščotka s Danielem Gazdou a ze severských soutěží dorazí další kolegové ze zadních řad Dominik Mašín s Jakubem Galvasem. Trenér Rulík tak bude moct na západě Čech pracovat celkem s devítkou vyvolených beků.

Premiéry i příjezd zkušených akvizic do útoku

Velká premiéra v dresu národního týmu čeká útočníka českobudějovického Motoru Jáchyma Kondelíka, jenž si ve čtvrtečním a sobotním duelu proti Německu v KV Areně připíše úvodní starty podobně jako již dříve povolaní brankář Vítkovic Lukáš Klimeš a obránce Jakub Sirota z Olomouce.

Také pro útočníka Komety Jakuba Fleka, dlouholetého hráče Energie, bude letošní sraz v Karlových Varech velmi speciální. „Věřím, že mi fanoušci budou fandit, Karlovy Vary jsou furt můj domov, mám tam velkou část rodiny. Moc se tam těším,“ přiznal tahoun Brňanů v letošním ročníku.

Útočné řady pak doplní i Kondelíkův spoluhráč z Motoru Adam Kubík, nejproduktivnější hráč základní části extraligy Tomáš Filippi, další posila z finského Ilves Tampere Petr Kodýtek či bratři Michal a Ondřej Kovařčíkovi z Jukuritu. Další starty v reprezentaci pak přidají rovněž zkušené akvizice Matěj Stránský, Radan Lenc a nejlepší střelec švédské SHL David Tomášek.

Aktuální kádr tedy tvoří tři brankáři, devět obránců a patnáct útočníků. „Měli jsme připraveny určité varianty kádrů do Karlových Varů, ale nakonec do toho promluvilo vyřazení některých týmů, které hrály špičku švédské a finské nejvyšší soutěže. Na to jsem reagoval a hráče kontaktoval. V Karlových Varech začne příprava naplno a všichni se těšíme na první zápasy,“ pronesl před pondělním srazem trenér Radim Rulík.

Ten ovšem nadále sleduje vývoj situace v extralize i dalších evropských soutěžích. „Uvidíme, jak budou probíhat semifinále české extraligy. Jakmile některý z týmů vypadne, hráče, o které máme zájem, oslovíme. To samé platí pro vyřazovací boje v Evropě,“ potvrdil.

Reprezentace? Únik z reality, říká Pyrochta. Nová smlouva v klubu mu dává smysl

Velkým tématem, které bude mít nezpochybnitelný vliv na závěrečnou skladbu týmu v Praze, jsou také plánované posily ze zámoří. Rulík v tomto ohledu spoléhá na generálního manažera Petra Nedvěda s jeho asistentem Martinem Havlátem, kteří sledují možné posily v NHL i AHL. „Tam ale musíme počkat na konec základních částí, do té doby nelze říct nic s jistotou,“ zakončil hlavní kouč.

Proti Německu nastoupí český tým ve čtvrtek i v sobotu od 17:10. V dalších týdnech bude hrát v Českých Budějovicích a Linci s Rakouskem a pak v Trenčíně a Bratislavě se Slovenskem. Poslední generálkou na mistrovství světa v Praze bude od 2. do 5. května domácí turnaj Euro Hockey Tour.