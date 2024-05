Český národní tým, který i přes slibný rozjezd domácího šampionátu bedlivě monitoruje situaci v NHL, si nadále nechává k dispozici tři volná místa na soupisce. V zámoří totiž může již brzy skončit sezona hned třem hvězdným útočníkům - Davidu Pastrňákovi, jeho spoluhráči z Bostonu Pavlu Zachovi i Martinu Nečasovi. Zásadní otázka v tuto chvíli zní: doplnit, nebo jít do risku v zadních řadách a raději čekat na příjezd klíčových forvardů? Minimálně jednoho z nich si však čeští fanoušci v Praze nepřejí.

Český útočník ve službách Bostonu Pavel Zacha | Foto: Profimedia

Při pohledu na aktuální vývoj v neslavnější lize světa se ze strany trenérského štábu nároďáku jedná o zcela pochopitelný postup. Vidina last minute příletu kanonýra Bostonu Davida Pastrňáka je natolik lákavá, že čeští hokejisté vstupovali do úvodních dvou zápasů na domácím šampionátu se třemi prázdnými kolonkami na soupisce.

Na čekací listině jsou na startu turnaje obránce Jan Ščotka a útočníci Michal Kovařčík s Radanem Lencem. S národním týmem se v pražské O2 areně normálně připravují, nicméně při odchodu na zápas zůstávají v civilu.

Už brzy by však mělo být o jejich osudu na mistrovství světa jasno. V zámořské NHL se totiž blíží konec druhého kola play-off, kde to s českými akvizicemi vypadá bledě. Konkrétně je řeč nejen o hokejistech Bruins s útočným duem David Pastrňák - Pavel Zacha, ale rovněž o Carolině, v jejíž řadách pro změnu válí Martin Nečas.

A když si dá český fanoušek vše do souvislostí, okamžitě se nabízí nejpravděpodobnější scénář. Buď definitivně ukončit zápletku dopsáním všech náhradníků na soupisku, nebo naopak čekat a pevně doufat v příjezd tří hvězd z Ameriky.

„Dejme tomu, že za pár dní bude k dispozici trio Pastrňák, Zacha, Nečas. Dopisujeme na soupisku všechny tři a jdeme zbytek turnaje se sedmi obráncema? Nebo jednomu z nich říkáme ne, abysme měli jistotu vzadu?“ napsal na sociální síti X hokejový expert Jakub Koreis.

Ten vzal ve svém příspěvku samozřejmě v potaz i pochopitelnou alternativu, pokud by například ze hry vypadla jenom Nečasova Carolina. Každopádně tím velice rychle odstartoval rozsáhlou diskusi českých fanoušků, kteří měli k případným posilám reprezentace rozhodně co říct.

Fanoušci: Není důvod zvát Zachu

Zatímco Pastrňák s Nečasem se od příznivců na sociálních sítích dočkali pozitivních reakcí, další útočník Bostonu Pavel Zacha už tolik ovací nesklidil. Ba naopak. Početná skupina hokejových fajnšmekrů vyslala na adresu brněnského rodáka jasný vzkaz: Zachu na domácím šampionátu nechceme!

„Ani omylem. Nemá zkušenosti z MS a když reprezentaci léta odmítal, tak není důvod ho zvát,“ napsal jeden z fanoušků pod příspěvkem bývalého extraligového útočníka. „Zacha by najednou chtěl reprezentovat? Rozhodně ho nechci v Praze vidět,“ doplnil další z komentujících.

Suma sumárum, věrní fandové českého hokeje zkrátka nezapomínají. Šikovnému forvardovi Bruins vyčítají především jeho minulost, kterou provázelo časté odmítání reprezentačních akcí po skončení sezony v NHL. A co víc, nejednou s velice zvláštní dohrou celé situace.

Na druhou stranu je potřeba zmínit, že Zacha letos za mořem prožívá další fantastickou sezonu. V základní části překonal s 59 kanadskými body své dosavadní kariérní maximum a po boku krajana s 88 na zádech sehrál velice důležitou roli rovněž při postupu Bostonu do druhého kola.

Čekání na výsledky NHL

A to si moc dobře uvědomuje i sám Koreis. „Rozhodně bych Pavla vzal. Je to výborný hráč a zrovna na pozici centra se nám zlepšení hodí. V žádném případě bych neřešil, jestli v minulosti odmítnul, nebo ne. Jestli má zájem teď, ať okamžitě přijede,“ má jasno tvář podcastu Bomby k tyči.

Boston však bude ve hře o Stanley Cup minimálně do středy. Pokud by sérii s Floridou prohrál, mohli by čeští útočníci stihnout poslední zápas ve skupině proti Kanadě. To mnohem příznivější je nyní situace okolo Martina Nečase, jehož Carolina je jediný krok od vyřazení.