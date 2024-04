Národní tým pod vedením trenéra Radima Rulíka zahájil v Bratislavě čtvrtý týden přípravy na domácí světový šampionát. Z širokého kádru, ve kterém momentálně figuruje hned 31 hráčů, nechyběla na ledě ani první posila ze zámoří útočník Jakub Vrána. Trenérský štáb zároveň ještě čeká na připojení mladých obránců Davida Špačka s Jiřím Ticháčkem. Vrcholem tohoto srazu budou dva přípravné duely s domácím výběrem Slovenska.

Posila ze zámoří Jakub Vrána už se připravuje s národním týmem v Bratislavě. | Foto: Český hokej

Po posledním srazu v Českých Budějovicích se k týmu nově připojili zkušení obránci Michal Kempný s Jakubem Krejčíkem a rovněž další dva zástupci pražské Sparty Filip Chlapík s Pavlem Kousalem. Premiérový start v národním týmu čeká útočníky Matyáše Kantnera s Ondřejem Kašem.

Druhý zmiňovaný už má za sebou letité zkušenosti z NHL, letos se však kvůli zdravotním potížím během reprezentačních srazů dočkal až v přípravě na mistrovství světa. „Moc si to užívám. Dlouho jsem na to čekal. Nějaké srazy, kdy jsem byl nominovaný, nevyšly. Teď jsem rád, že to konečně vyšlo,“ přiznal Kaše.

Dvanáct otřesů mozku a dost? Voráček končí s hokejem. Je to na 99 procent, říká

O bývalého útočníka Anaheimu, Bostonu či Toronta měl pochopitelně obrovský zájem i samotný kouč národního týmu Radim Rulík. „Možná si oddechl i on, že už je tady a nic se nezkomplikovalo. Je to další kvalita do týmu. Ondra to prokazoval celou sezonu. Jsem rád, že tady je,“ přiznal otevřeně.

Kouč Rulík: Líbil se mi Vránův přístup

Šanci porvat se o místo na šampionátu dostane i vítěz Stanley Cupu s Washingtonem Jakub Vrána. Ten letos odehrál několik zápasů za první tým St. Louis, značnou část sezony však strávil na farmě. „Sledovali jsme jeho výkony na farmě a vůbec nebyly špatné. Postavil se k tomu velice dobře, patřil k lídrům a i z vedení na něj byla pozitivní slova,“ prozradil lodivod české střídačky.

Velkou roli při jeho nominaci hrála i obrovská chuť ze strany útočníka. „Mně se líbilo, jak k tomu přistoupil, že byl strašně rád za tu šanci. Hned si vyřídil co nejrychlejší odlet ze zámoří, aby tu byl včas a kempu v Bratislavě a dvou zápasů se Slováky se mohl zúčastnit,“ doplnil k Vránovi Rulík.

První zámořská posila se zařadila v tréninku rovnou do formace s Davidem Tomáškem a Filipem Chlapíkem. „Myslím si, že pokud ho chceme zkusit, tak s opravdu dobrými hráči, aby mohl ukázat potenciál, jaký v něm je,“ vysvětlil své rozhodnutí hlavní trenér.

Zároveň ale upozornil, že všichni hráči musí o nominaci na MS zabojovat a nikdo nemá nic jisté. „Já to mám nastavené tak, že mimo Pastrňáka o to bojují všichni. Nikomu jsme v přípravě nic neslíbili,“ podotkl Rulík s tím, že vedení reprezentace nadále sleduje vývoj v probíhajících soutěžích.

Obránce Ticháček, který v pondělí vybojoval s Kladnem záchranu v extralize, se k týmu připojí v nejkratší možné době. Podobně jako další mladá posila David Špaček, jenž je momentálně na cestě z Ameriky. „Když to nestihne, bude trénovat ve čtvrtek a určitě jeden zápas by odehrál,“ zakončil kouč k dalšímu debutantovi.

Rulík udělal řez kádrem. První posila ze zámoří, s dalšími adepty jedná Nedvěd

Národní tým zahájil kemp v tomto složení formací: Šustr, Ščotka, Zámorský, Kempný, Zábranský, Mašín, Pyrochta, Krejčík, J. Galvas - O. Kaše, M. Špaček, Červenka - J. Vána, Tomášek, Chlapík - Flek, M. Kovařčík, Lenc - M. Stránský, Filippi, O. Beránek - P. Kousal, Kodýtek, O. Kovařčík - Kantner, Kondelík, Rychlovský.