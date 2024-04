Národní tým pod vedením trenéra Radima Rulíka čeká další dvojzápas v rámci přípravy na květnové domácí mistrovství světa. Po dvou úvodních výhrách nad Německem prověří sílu českých hokejistů výběr Rakouska. První duel je na programu ve čtvrtek v Českých Budějovicích, odveta pak v sobotu na ledě soupeře v Linci. A na velký zápas před domácími tribunami se nyní těší především útočníci Motoru Jáchym Kondelík s Adamem Kubíkem.

Čeští hokejisté se připravují na další dvojzápas, tentokrát změří své síly s Rakouskem | Foto: ČTK/Václav Pancer

Do další fáze přípravy vstoupil národní tým se stejným kádrem, který se na zápasy s Rakouskem připravuje již od úterý na jihu Čech. Na úvodním tréninku v Budvar aréně chyběli nemocní útočníci Roman Červenka s Tomášem Filippim, nicméně druhý zmiňovaný už se připojil zpátky k týmu.

Na dvě vítězství proti Německu v Karlových Varech budou chtít svěřenci trenéra Rulíka navázat i v dalším klání před domácími tribunami. „Zápasy s Německem nám ukázaly, na čem pracovat. Chtěli jsme vyhrát, ale i přes ty výhry platí, že se chceme prezentovat určitou hrou. Takže nám to ukázalo zase cestu k další práci,“ pronesl lodivod české střídačky.

Od hokejistů Rakouska se dá v přípravě očekávat podobný styl, jakým se prezentovali v uplynulém týdnu také Němci. „Rozhodně nechci, abychom k tomu přistupovali v tom smyslu, že hrajeme jen s Rakouskem. Pořád je to tak nějak v nás. A myslím, že to bude mít podobnou úroveň jako ty zápasy s Německem,“ podotkl Rulík.

Do branky by se měla tentokrát postavit posila z finského Ilves Jakub Málek, který jako jediný z tria povolaných gólmanů zatím nedostal prostor mezi třemi tyčemi. „Může to tak být, ale ještě přesně nevíme, kdo bude chytat,“ prozradil už v úterý mladý brankář, jenž na Karjale a Švédských hrách vychytal ze čtyř utkání hned tři výhry.

Kondelíkův velký den

Velký den čeká na jihu Čech především talentovaného útočníka Jáchyma Kondelíka, který po návratu ze zámoří odehrál extraligovou sezonu právě v dresu českobudějovického Motoru. Druhým domácím zástupcem v kádru národního týmu je další útočník Adam Kubík.

Kondelík si v sobotu užil reprezentační premiéru a nyní už se těší na další speciální zápas proti Rakousku. „Je neuvěřitelné, že se všechno seběhlo takhle v jedné sezoně. A završit to tím, že si mohu zahrát před domácími fanoušky za nároďák, o tom se mi jenom zdálo. Jsem vážně nadšený,“ přiznal urostlý snajpr.

U svých spoluhráčů už dokonce zjišťoval, kolik by mu mohli přenechat z vyhrazených vstupenek. „Obcházel jsem kvůli tomu všechny kluky. A můžu říct, že kdybych dostal úplně všechny, tedy nějakých sto lístků, byl bych schopen je rozdat,“ smál se Kondelík.

A dvojzápas s rakouským outsiderem? „Bude to hodně podobný soupeř jako Němci. Pro nás se ale nic nemění. Pan Rulík nastavil téma kempu jasně a my se soustředíme spíše sami na sebe. Chceme se zlepšovat každým dnem a věřím, že když se budeme soustředit sami na sebe, dobře to dopadne,“ zakončil kanonýr Motoru.

Trenér soupeře českého týmu Roger Bader má v aktuálním kádru pro přípravné zápasy hned osmičku účastníků loňského mistrovství světa v Tampere, kde skončili Rakušané čtrnáctí a podruhé za sebou se udrželi mezi světovou elitou.

Souboj po roce

Oba celky se spolu setkávají opět po roce. Loni se hrálo nejprve ve Vídni, kde Češi zvítězili jednoznačně 6:0, v domácí odvetě v Brně už byl průběh mnohem vyrovnanější a český tým vyhrál po obratu 2:1.

Na MS se naposledy Češi s Rakušany střetli v květnu 2022 a soupeř slavil překvapivé vítězství 2:1 po samostatných nájezdech.