Zatím musí všechny informace zůstat schované pod pokličkou. Jinými slovy - do konce základní části slavné NHL nesmí být oznámena žádná posila národního týmu pro blížící se světový šampionát. Generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd však po své tradiční inspekční cestě v zámoří naznačil, že na květnový vrchol sezony v Praze dorazí všichni oslovení hráči, kteří budou moct přicestovat.

Generální manažer české hokejové reprezentace Petr Nedvěd. | Foto: Profimedia

Generální manažer národního týmu byl na inspekci za mořem již podruhé v této sezoně. První cestu absolvoval na začátku kalendářního roku. „Nic se nezměnilo, všichni chtějí reprezentovat. Byl by naprostý šok, kdyby se někdo rozhodl nepřijet. Garantuji, že přijedou všichni,“ prohlásil Nedvěd.

Zatímco v lednu navštívil hned sedm zápasů NHL, tentokrát byl jeho program o něco kratší. „Viděl jsem Anaheim s Chicagem. Petr Mrázek nechytal, ale Lukáš Dostál byl v bráně. Radko Gudas byl ještě zraněný. Pak jsem se přesunul do San Jose, kde jsem opět viděl Chicago. Mrázek už byl v akci a odchytal velice slušný zápas. Honza Rutta a Filip Zadina také odehráli dobré utkání,“ zavzpomínal.

Následně se ještě vydal do Arizony, kde mohl sledovat gólmana Karla Vejmelku proti Columbusu. „Tajně jsem doufal, že uvidím Davida Jiříčka, což mi na první cestě nevyšlo. Bohužel nenastoupil, Karel však odchytal vynikající zápas,“ doplnil. Tam také Nedvědova druhá cesta zámořím skončila.

Vyjednávání není snadné, přiznává GM

Především situace okolo mladého obránce Jiříčka bude rozhodně velkým tématem příštích dní. Jeho Columbus je sice ze hry o účast v play-off NHL, jenže farmářskému týmu Cleveland Monsters by postup do vyřazovací fáze AHL neměl uniknout. „Pro nás to moc pozitivní není. Budeme ale bojovat o každého hráče. Nějaké hovory už proběhly,“ pronesl Nedvěd.

Sám ale přiznal, že vyjednávání za velkou louží není vůbec jednoduché. „Trenéři z farem mají vidinu, že když jsou úspěšní a nahoře se nedaří, mají šanci jít do NHL. Já jim rozumím a chápu je, že nechtějí pustit z farmy klíčové hráče,“ dodal.

Hlavní trenér nároďáku Radim Rulík před týdnem po své cestě do zámoří vyjádřil určité otazníky ohledně kanonýra Tomáše Hertla, který se vrací po operaci kolena. Třicetiletý centr už mezitím hrál, když v pondělí nastoupil poprvé za Vegas po výměně ze San Jose.

„Tomáš je po té výměně rázem v play-off. Přitom to byl hráč, u kterého jsme si byli jistí, že přijede na mistrovství světa. Ale přejeme mu to. Pro nás je priorita, aby byl zdravý a hrál. Navíc v play off se může stát cokoliv, viděli jsme to minulý rok na Bostonu. Pozitivní je, že má zájem reprezentovat. To je jediné, co nás zajímá,“ podotkl generální manažer.

Rulík zároveň připustil, že kompletní trio gólmanů by mohlo být přímo z NHL. „Ta varianta se rýsuje. Nechejme se ale překvapit,“ uvedl pouze Nedvěd. „Bavili jsme se o všem. Ondra Pavelec (trenér brankářů) měl možnost s nimi mluvit, ale tohle už si necháme pro sebe,“ zakončil.

Hokejová reprezentace se nyní připravuje na kempu v Karlových Varech, kde ve čtvrtek a sobotu odehraje první přípravné zápasy proti Německu. Na základě nich by pak mělo dojít k dalším změnám v aktuální nominaci.