Poslední dva přípravné zápasy před začátkem domácího mistrovství světa nyní čekají hokejovou reprezentaci pod vedením kouče Radima Rulíka. Národní tým si to v sobotním duelu Betano Hockey Games v Brně rozdá s výběrem Švédska, celkovým vítězem letošního programu Euro Hockey Tour. Proti Tre Kronor se Češi pokusí napravit čtvrteční porážku s Finskem a zároveň půjde o další klíčový zápas vzhledem k závěrečné nominaci na světový šampionát v Praze a Ostravě.

Český útočník a posila ze zámořské NHL Ondřej Palát vyhlíží předposlední přípravný zápas národního týmu před domácím šampionátem. | Foto: ČTK / Václav Šálek

V kabině národního týmu přituhuje. Do oznámení finální nominace, s níž čeští hokejisté vstoupí už příští pátek do domácího šampionátu, zbývají pouhé dva duely. Ze hry už předčasně vypadli útočníci Filip Zadina s Petrem Kodýtkem, k dalším změnám možná dojde i po sobotní bitvě se Švédy.

Tak či onak, svěřenci trenéra Rulíka mají po čtvrtečním neúspěchu s Finy rozhodně co napravovat. „Musíme být daleko nebezpečnější ve slotu a v předbrankovém prostoru. Na tom je třeba zapracovat, tam vidíme hodně místa na zlepšení, zatím to není úplně podle našich představ,“ prozradil lodivod české střídačky.

Těžký úvod pro Dostála, Gudas ukázal důraz i střelu. Kubalíkovi chybí pohoda

Ten rovněž věří, že se v závěru přípravy více prosadí i posily ze zámoří. „Někteří kluci hráli po dlouhé době ostrý zápas. Musíme jim dát prostor na adaptaci, aby se dostali do herního tempa. Jejich výkony určitě půjdou nahoru,“ podotkl Rulík.

Náročný boj o nominaci vrcholí

Nabitý kádr reprezentace čítá po pátečním škrtu v útočných řadách celkem 35 jmen. Před žadateli o vzácnou pozvánku jsou nyní poslední dvě šance, jak v zápasech přesvědčit trenérský štáb, že právě oni by neměli v nominaci na domácí mistrovství chybět. Do turnaje, který Čechům začne 10. května proti Finům, může zasáhnout 25 hokejistů.

Rulík oproti duelu s Finskem promění sestavu. V brance bude Petr Mrázkem z Chicaga. Krýt záda mu bude Karel Vejmelka z Arizony a na tribuně zůstane Lukáš Dostál z Anaheimu, který odchytal čtvrteční úvodní duel s Finskem.

Z hráčů z NHL nastoupí vedle Mrázka už jen Dostálův klubový spoluhráč Radko Gudas a útočník Jakub Vrána ze St. Louis. Odpočívat busou obránce Jan Rutta ze San Jose a útočníci Tomáš Nosek s Ondřejem Palátem z New Jersey, Dominik Kubalík z Ottawy a Radim Zohorna z Pittsburghu.

Oproti čtvrtku se vedle Mrázka a Vrány zařadí pardubičtí obránci Libor Hájek a Jan Košťálek i Tomáš Kundrátek z mistrovského Třince, Jan Ščotka z Komety Brno a útočníci Roman Červenka, Ondřej Kaše, Filip Chlapík, Pavel Kousal, Radan Lenc, Michael Špaček a David Tomášek.

Další dva finalisté extraligy - útočníci Daniel Voženílek z Třince a Lukáš Sedlák z Pardubic - stejně jako v prvním utkání hrát nebudou. Mimo sestavu zůstanou také beci Dominik Mašín, Jakub Krejčík a David Špaček a útočníci Jakub Flek a Ondřej Kovařčík.

Ukázkový bodyček i chlupatý „svetr“. Naháč Gudas pobavil, rozesmál i Voráčka

„U nás platí záměr, že se soustředíme na naši hru. Bude trošinku pozměněná sestava a musíme se samozřejmě i nadále rozhodovat směrem k závěrečné nominaci. Cílem dnešního zápasu je, abychom dále prověřili hráče, u kterých třeba ještě visí nějaký otazník," poukázal asistent Jiří Kalous na pokračující boj o místa na mistrovství světa v Praze.

Se Švédskem se národní tým utkal v sezoně celkem třikrát. Zatímco na Karjale zvítězil Rulíkův výběr 5:2, na Švýcarských hrách podlehl 3:5 a neuspěl ani naposledy na Švédských hrách (1:4). Před rokem na domácím turnaji slavili Češi v Brně vydřené vítězství 4:3.

Tým Tre Kronor se Samem Hallamem v roli hlavního kouče má zatím už třináct posil z NHL. Švédové se do Brna přesunuli z Klotenu, kde porazili ve čtvrtek domácí Švýcary 2:1. Výhra jim zajistila celkový triumf v seriálu EHT, na druhé Finy i třetí Čechy už totiž mají k dobru sedm bodů.

„Švédové mají skvělý tým a vždycky měli. Nezáleží, jestli mají hráče z NHL nebo z Evropy. Myslím si, že tým mají vždycky kvalitní a nebude to určitě nic lehkého. Musíme se na to připravit a bude to dobré,“ řekl útočník Tomáš Nosek, jedna z posil ze zámořské NHL.

Druhé vystoupení národního týmu na turnaji v Brně startuje v sobotu v 16 hodin.