Poslední generálka před blížícím se světovým šampionátem nyní čeká národní tým pod vedením trenéra Radima Rulíka. Čeští hokejisté se od čtvrtka představí na Betano Hockey Games v Brně, po nichž už přijde na řadu dlouho očekávaná závěrečná nominace na domácí mistrovství světa. Jak si trenérský štáb reprezentace poradí s nezvykle širokým seznamem hladových adeptů? Také o tom byla řeč v dalším díle hokejové talk show Bomby na ledu.

Čeští hokejisté vstoupí ve čtvrtek večer do poslední fáze přípravy před domácím MS. | Foto: ČTK / Václav Šálek

Tři přípravné duely na jihu Moravy a definitivní konec zápletky. Každoroční boj o místo na závěrečném turnaji sezony míří do velkého finále, tentokrát bude hlavní trenér Radim Rulík se svými kolegy moct vybírat z bohatého výčtu 37 povolaných reprezentantů.

Kromě již téměř potvrzeného brankářského tria ze zámoří (Mrázek, Dostál, Vejmelka) se o 22 volných místenek v poli na domácím mistrovství světa momentálně uchází hned čtyřiatřicet adeptů. A vzhledem k průběhu 1. kola play-off v NHL se dost možná tento dlouhý seznam ještě více rozšíří.

Štěstí v neštěstí? Rittich zamotá hlavu Rulíkovi a spol., mohl by přijet na MS

O tom, kdo si nakonec vystřílí letos výjimečně vzácnou pozvánku, tak nyní nezbývá než diskutovat. „Přijelo hodně kluků z NHL a pořád je tam šance, že by mohli dorazit i další. Myslím si, že turnaj v Brně nám hodně ukáže,“ prozradil v talk show Bomby na ledu bývalý útočník s bohatými zkušenostmi z NHL Jiří Tlustý.

O nominaci teď musí bojovat úplně všichni

Účastník světového šampionátu z roku 2013 se netajil tím, že současný počet hráčů v nominaci národního týmu je pro něj jistým překvapením. „Po skončení poslední generálky to budou mít trenéři hodně složité. Těch dobrých hráčů je tam strašně moc a stejně se na řadu z nich v závěrečné nominaci nedostane,“ podotkl odchovanec kladenského hokeje.

Přesto se dá mírně počítat s tím, že posily ze zámoří už mohou s vystoupením v Praze počítat. „Samozřejmě budou mít určitou výhodu, ale myslím si, že trenér Rulík to v přípravě nastavil jasně. O nominaci musí bojovat úplně všichni. A proto jsem hodně zvědavý, jaký tým z toho nakonec poskládá,“ dodal Tlustý.

Hokejová talk show Bomby na ledu:

Zdroj: Youtube

Těžký boj o místo na prestižním turnaji očekává i útočník San Jose Filip Zadina. „Každý soupeř tady i na mistrovství bude kvalitní, takže pro nás je to asi jedno, proti komu budeme hrát. Kdo chce pozvánku, musí předvést exceletní výkon,“ má jasno syn trenéra pardubického Dynama.

Diskusi v hokejovém pořadu Bomby na ledu následně osvěžil i herec Pavel Nečas, který má k současnému hokejovému dění velice blízko. „Jsem rád, že trenéři dělají před mistrovstvím takový široký rozptyl. Rozhodně to má svůj účel,“ vyjádřil se k 37členné nominaci nároďáku.

Rulík šel proti plánu. Vyzkouší přes sedmdesát hráčů. A nemusí to být vše

Legendární boss Matějka z kultovního seriálu Okresní přebor zároveň doplnil, že trenérskému štábu při výběru vyvolených naplno důvěřuje. „Ano, je tam teď spousta hráčů, ale věřím tomu, že realizační tým nakonec pečlivě vybere ten nejlepší tým. Kouč Rulík je pro mě fajn chlap a má moji důvěru,“ řekl naprosto otevřeně mimo jiné člen týmu Real Top Praha.

Nečas: Pastrňák? To je naprostá samozřejmost

Generální manažer reprezentace Petr Nedvěd už dopředu avizoval, že jediným hráčem, který má po celou dobu jisté místo v kádru, je hvězda Bostonu David Pastrňák. Kvůli slavné 88 tak bude národní tým nechávat jednu volnou položku v nominaci co nejdéle nezaplněnou.

„Čekat na Davida? To je jako kdybyste se mě zeptali, jestli zítra vyjde slunce. To je naprostá samozřejmost. Pasta je fenomén, navíc má letos opět skvělou formu. Pokud by Boston vypadl, tak jsem přesvědčený o tom, že sedne na první letadlo do Prahy,“ zakončil Nečas.

Jágr, nebo Pastrňák? Desetileté děti mají o svém hokejovém idolu jasno

Národní tým vstoupí do přípravného turnaje v Brně utkáním proti Finsku, které je na programu ve čtvrtek večer. Pak čekají svěřence trenéra Rulíka ještě dva duely proti Švédsku a Švýcarsku. A v neděli večer již zmiňovaná nominace na domácí mistrovství světa.