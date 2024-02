Libor Hájek (Dynamo Pardubice)

Obránce pardubického Dynama Libor Hájek.Zdroj: se svolením klubu HC Dynamo Pardubice

Ačkoliv má za sebou pět let po boku těch největších hvězd slavné newyorské organizace, na první pohled byste na něj rozhodně neukázali jako na někoho, kdo mezi ostatními beky vyčnívá. Odchovanec brněnského hokeje má ovšem jiné výjimečné vlastnosti, které nutí Radima Rulíka minimálně přemýšlet. A zejména po posledním turnaji národního týmu se letošní posila Pardubic výrazně přiblížila zapsání na seznam vyvolených obránců pro mistrovství.

Mnohdy je až neuvěřitelné, s jakým klidem a lehkostí odehrává jednotlivá střídání na ledě. Zbytečně nic nevymýšlí a soustředí se především sám na sebe. Jak by řekl klasik, odehraje si to svoje. A přesně takový typ obránce se bude Pardubicím v bojích o titul náramně hodit. Těžké roky v zámoří ho naučily přijímat jakoukoliv roli, což mu mezi dalšími českými beky rozlítanými po evropských soutěžích bude hrát při závěrečné nominaci rozhodně do karet.