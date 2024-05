Před devíti lety byl součástí domácího týmu na světovém šampionátu v Praze a Ostravě. Letos už sledoval zlaté tažení českých hokejistů z pozice fanouška a experta v jedné osobě. Snad nikdy však kapitán kladenských Rytířů Radek Smoleňák nezapomněl na památnou historku ze sparťanské kabiny, která mu tehdy podstrčila falešnou pozvánku do reprezentace. A špičkový kanadský žertík byl na světě.

Kapitán kladenských Rytířů Radek Smoleňák. | Foto: ČTK / Radek Petrášek

Psala se extraligová sezona 2010/11. Jen pár měsíců po nezapomenutelném mistrovství světa v Německu, které ovládl velice podceňovaný český výběr. Nabitý kádr pražské Sparty posílil před začátkem ročníku útočník Radek Smoleňák, vracející se domů po letech za velkou louží.

Češi slaví, Rusové pukají závistí. Titul mistrů světa? Bez nás jen cár papíru

V hlavním městě se tehdy neuvedl vůbec špatně, když si ve 45 odehraných zápasech připsal hned patnáct přesných zásahů. A ačkoliv se ještě před koncem základní části musel stěhovat na Kladno, během sezony podával v dresu favorita na titul velmi slušné výkony.

Toho si samozřejmě všiml i tehdejší reprezentační trenér Alois Hadamczik, který převzal kormidlo nároďáku po úspěšném kolegovi Vladimíru Růžičkovi. V jednom rádiovém vstupu veřejně pronesl, že Smoleňáka v extralize sleduje a má jeho jméno na širším seznamu hráčů.

Smoleňák: Táta už koukal na letenky

Informace, která však byla pro sparťanské kolegy doslova jako nahrávka na smeč. Bývalý člen organizace Tampy Bay nebo Chicaga totiž býval v šatně malinko drzý a svým nevybíravým humorem si u starších spoluhráčů nezískal příliš plusových bodů.

A tak z ničeho nic vznikl geniální plán na malou pomstu. „Maséři, kteří měli kontakt na nároďák, nechali týden před první akcí vytisknout falešnou pozvánku. Položili ji Radkovi na místo a když ráno přišel na trénink, tak se mohl nadšením zbláznit,“ zavzpomínal na komickou situaci Smoleňákův tehdejší spoluhráč a dnes hokejový expert Jakub Koreis.

Hokejová talk show Bomby na ledu:

Zdroj: Youtube

Jenže pak se začaly dít velké věci. „Já jsem si v té své namyšlené hlavě opravdu myslel, že tu nominaci mám. Když jsem to uviděl v šatně, tak jsem okamžitě volal tátovi a říkám mu, že jsme to konečně dokázali. Táta samozřejmě hned koukal na letenky, aby mohl s mamkou dorazit,“ prozradil Smoleňák v hokejové talk show Bomby na ledu.

„Den na to jsem čekal na tu nominaci v televizi, abych si to pro sebe jenom potvrdil. A já tam najednou nebyl. Říkám si, že to je nějaké zvláštní. Hned jsem volal svému agentovi s tím, že musela nastat nějaká chyba. Že mám normálně v ruce pozvánku na nároďák,“ pokračoval.

Hráčův agent tak vytočil kouče Hadamczika, který však pro něj neměl příliš dobrou zprávu. „Prý mu tehdy řekl, že sice o mně ví, ale o žádné pozvánce do nároďáku teď rozhodně nepřemýšlel,“ pousmál se současný kapitán Kladna.

Kritizoval Rulíka, teď bude mít jeho jméno na zádech. Česko baví hokejová sázka

V tu chvíli už Smoleňákovi začalo docházet, že tu něco nehraje. „Úplně zmatený jsem přišel druhý den do kabiny a tam na mě hned všichni vybalili, že to byl jenom fór. Takže táta rušil letenky a ze mě byl zase jenom hráč Sparty,“ zakončil historku s kanadským žertem.

A kdo vlastně sehrál v této levárně hlavní roli? „Nejvíc v tom měli prsty David Výborný a Honza Hanzlík, možná i Míša Broš v tom jel,“ zamyslel se. „Vyřádili se, ale beru to. Když někomu nakládáte, tak musíte umět i přijmout. Ale toto mi teda nechutnalo,“ přiznal Smoleňák.