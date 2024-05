Stejně jako před devíti lety slaví čeští hokejisté postup do semifinále domácího šampionátu. Po vydřeném vítězství nad Spojenými státy čeká výběr trenéra Radima Rulíka rozjeté Švédsko, které na turnaji ještě nepoznalo hořkost porážky. Oba celky se před branami finále mistrovství světa potkaly již několikrát v historii, naposledy se z postupu radoval v roce 2011 skandinávský soupeř. Památné momenty si však dobře pamatují i čeští fanoušci.

Čeští hokejisté slaví postup do finále MS 2010. | Foto: Profimedia

V roce 2015 se národní tým probojoval do semifinále domácího turnaje po výhře nad Finskem, letos se mezi elitní kvarteto dostal zásluhou parádního výkonu proti favorizovaným Spojeným státům. A hokejový národ se tak může po dvou letech opět těšit na medailový víkend i s českou účastí.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka už zbrojí svoje síly na semifinálovou překážku, která však bude ještě náročnější než v případě čtvrtečního boje. Do cesty se českým hokejistům postaví suverénní výběr Švédska, na letošním turnaji dosud neporažený tým. Nabitý hvězdami zámořské NHL i důležitým skalpem skandinávského rivala v klíčovém čtvrtfinále.

„Švédsko? V semifinále nebudete mít lehkého soupeře. Víme, že mají vynikající tým, Amerika ho ale měla taky. Připravíme se a dáme do toho všechno. Je jedno, kdo dá gól a jak. Hlavní je, aby se po zápase hrála naše hymna,“ pronesl odhodlaně kapitán nároďáku Roman Červenka.

Ujčíkův nájezd i hrdina Dvořák

Právě 38letý tahoun české ofenzívy je jedním z těch, kteří pamatují několik velkých bitev proti Tre Kronor. Samozřejmě i těch semifinálových. Celkem se oba celky na světových šampionátech potkaly již šestadvacetkrát a další střetnutí přidají už v sobotu odpoledne před zaplněnou O2 arenou.

První semifinálovou partii svedla samostatná česká reprezentace se Švédskem hned v roce 1993, tehdy se však na mistrovství světa v německém Mnichově radovali Seveřané, kteří zvítězili 4:3 po prodloužení. Malou náplastí pro tehdejší výběr Ivana Hlinky byl alespoň bronzový debakl nadělený favorizované Kanadě.

Nesmazatelným písmem do kroniky českého hokeje se zapsalo semifinále z roku 2001, které v Hannoveru dospělo až do samostatných nájezdů. V nich zaválel brankář Milan Hnilička a vzápětí i útočník Viktor Ujčík, jehož přesný vikýř proti Salovi nasměroval národní tým do finále. A o den později byl celý příběh zakončen ziskem fenomenálního zlatého hattricku.

Další velké semifinále tradičních rivalů hostila před devatenácti lety Vídeň a i tentokrát to byla bitva se vším všudy. Tým vedený koučem Vladimírem Růžičkou měl v utkání herně navrch, nakonec ale muselo o postupujícím do finále rozhodnout až prodloužení. V něm si ovšem řekl o pozornost útočník Radek Dvořák, který vystřelil českým hokejistům další účast v boji o zlato.

Rachna kachna, to to letělo!

A pak už přišel na řadu legendární semifinálový zápas z roku 2010, jehož koncovku si dodnes pamatuje snad každý hokejový fajnšmekr. Do závěrečné sirény zbývalo pouhých sedm vteřin, když se do puku opřel obránce Karel Rachůnek a poslal téměř ztracený zápas do nastavené hrací doby. Rachna kachna, to to letělo! Hláška, která v ten den nadobro vstoupila do dějin.

Národní tým pak v penaltovém rozstřelu spasil další hrdina toho večera Jan Marek a rázem z toho bylo další finále na mistrovství světa. A stejně jako v předchozích letech nasměrovalo české hokejisty vítězné semifinále nad Švédy až za zlatými medailemi. Vzhledem ke všem okolnostem tohoto šampionátu výjimečně cennými.

Legendární gól Karla Rachůnka v semifinále MS 2010:

Zdroj: Youtube

O rok později v Bratislavě už ale český tým tvrdě narazil a v přímé bitvě o postup do finále padl jednoznačně 2:5. Tehdy rozjetý výběr Tre Kronor zastavil až v následném finále severský rival z Finska.

Uběhlo dlouhých třináct let a oba soupeři se opět potkávají ve vzájemné semifinálové bitvě. V roli papírového favorita suverénní Švédové, český tým však poženou za postupem zaplněné tribuny i stovky tisíc fanoušků u televizních obrazovek. Kdo napíše zdárný happyend tohoto příběhu?