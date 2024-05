Hokejové prostředí řeší po úspěšném mistrovství světa zajímavý paradox. Přestože Rusko kvůli válce na Ukrajině chybí od roku 2022 na velkých turnajích, dál stoupá žebříčkem IIHF. Letos poskočilo na druhou příčku a za rok může být klidně první. Na šampionátu se přitom znovu nepředstaví. Mezinárodní federace tímto způsobem drží ruské reprezentaci místo pro dobu, kdy konflikt utichne.

Alexandr Ovečkin v dresu ruské reprezentace | Foto: ČTK/AP/Chris Young

Právě pořadí v žebříčku IIHF určuje, jaké bude složení jednotlivých skupin na světových šampionátech a také kdo přímo postoupí na olympijský turnaj a kdo bude muset bojovat o účast pod pěti kruhy v kvalifikaci. Do hodnocení se započítávají výsledky z posledních čtyř let, přičemž Rusko se naposledy představilo na velké scéně na olympiádě v roce 2022.

Vítěz turnaje bere 1 600 bodů, týmy na dalším pořadí jsou pak odstupňované po 40 a 20 bodech. Největší váhu má umístění za poslední rok, z něhož se počítá 100 % bodů, z předchozího se bere 75 %, z dalšího 50 % a z nejstaršího 25 %.

Například Česko letošním vítězstvím na domácím šampionátu poskočilo hned o čtyři příčky a aktuálně je čtvrté. Před ním je Finsko, které si o příčku pohoršilo, druhé místo patří právě Rusku, které se protlačilo před Finy, a první zůstává Kanada. Finalista ze Švýcarska si polepšil o dvě místa a je za Čechy pátý.

Jak je možné, že Rusové zůstávají v popředí, přestože se turnajů neúčastní? Každý rok dostávali 1 520 bodů, tedy tolik, kolik by brali, kdyby skončili třetí. IIHF přišlo s touto fintou, aby se jednoho dne, až válka na Ukrajině skončí, nemusela ruská reprezentace prokousávat z nejnižších pater světového hokeje přes všechny nižší divize.

„Rusko je blízko tomu, aby bylo nonstop lídrem IIHF rankingu. Nehraje turnaje, ale IIHF mu dává body na základě toho, na kterém místě je před turnajem. Teď je druhé. Jestli Kanada příští rok nezíská zlato nebo stříbro, tak se Rusko dostane na první místo. Žádný jiný tým nemůže Rusko předběhnout,“ popsal bizarní situaci na síti X slovenský novinář Martin Toth-Vaňo.

Zemím, které se turnajů účastní a poctivě bojují o body, se situace logicky nelíbí. „Přijde mi to neuvěřitelné. V posledních třech letech, co jsem byl ve funkci, vyhrálo Rusko jeden bronz. Je to směšné a možná by bylo lepší celý žebříček zrušit,“ prohlásil například někdejší viceprezident IIHF Kalervo Kummola v rozhovoru pro finský web Ilta Sanomat.

O možném startu Ruska na příštím šampionátu rozhoduje IIHF vždy o rok dříve. Už teď je tedy jasné, že ruská reprezentace se nepředstaví ani v Dánsku a Švédsku příští rok. Ohledně příští olympiády se bude rozhodovat příští rok v únoru. Stejná situace platí i o Bělorusku, které bere body do rankingu, jako by bylo na 18. příčce.

Například ve fotbale zůstal Rusku v rámci žebříčku FIFA bodový zisk 1 493 bodů z doby, kdy začal platit zákaz ruské účasti v soutěžních mezinárodních zápasech. Fotbalová reprezentace mohla upravit svůj zisk jen v rámci přátelských utkání a momentálně se s 1 504 body nachází na 35. místě na světě. O necelé tři body za Ruskem zůstává na 36. místě Česko.