Den D je tady. Čeští junioři vstoupí v úterý odpoledne do boje o třetí účast v semifinále světového šampionátu za sebou. Svěřence trenéra Patrika Augusty, kteří proklouzli do čtvrtfinále turnaje ze třetího místa skupiny B, však čeká ve švédském Göteborgu velice složitý úkol. Dvacítka totiž změří síly s neoblíbeným výběrem Kanady, jenž před rokem porazil národní tým ve finále a letos navíc útočí z pozice favorita na zlatý hattrick.

Česká dvacítka slaví historický postup do finále mistrovství světa! | Foto: Darren Calabrese/ČTK/AP

Za tři dny to bude přesně rok od památného duelu o titul juniorských mistrů světa, který českým mladíkům doslova protekl mezi prsty. Sen o zlatu sebrala sympatické partě pod křídly tehdejšího kouče Radima Rulíka domácí Kanada, finálovou zápletku však dokázala rozklíčovat až v heroickém prodloužení. A nyní se v Göteborgu chystá velká odveta.

Tentokrát si to oba celky rozdají ve čtvrtfinále šampionátu, jenž se po třech letech vrátil na evropský kontinent. Javorové listy postoupily mezi osm nejlepších celků turnaje z druhého místa nabité skupiny A, když padly pouze s domácím výběrem Švédska, na český tým zbylo po nečekané úvodní porážce se Slovenskem třetí místo.

Svěřenci trenéra Augusty si sice připsali důležitá vítězství nad Norskem a Švýcarskem, nicméně v celém průběhu skupinové fáze se museli potýkat s herními výkyvy. Důležitou vzpruhou byl alespoň vybojovaný bod s favorizovanými Spojenými státy, který dodal do kabiny národního týmu potřebnou dávku sebevědomí.

Nazout pracovní boty a makat, burcuje Augusta

A to bude v úterním boji o postup do semifinále rozhodně potřeba. „Kanaďané hrají velice podobně jako Amerika, ještě bych řekl, že trochu agresivněji a více bruslí. Bude to o nás, o pohybu, jaký s nimi budeme schopni udržet,“ řekl před klíčovým zápasem turnaje kouč národního týmu.

„Musíme si všichni nazout pracovní boty a odmakat to. To je jediné, co můžeme ovlivnit,“ dodal. Velice důležité však bude rovněž udržet pozornost ve všech pasážích utkání. Bez jakékoliv výjimky. „Nepovedené třetiny jsou pro nás směrem ke čtvrtfinále takovým zdviženým prstem, abychom po celých šedesát minut hráli náš nejlepší hokej,“ ví lídr české obrany Tomáš Hamara.

Kanaďané, kteří vloni i přes porážku s českým týmem v základní skupině získali jubilejní dvacátý titul a na severu Evropy nyní útoční na zlatý hattrick, si však žádné komplikace ve čtvrtfinále nepřipouští. „Rozhodně to není tým, který budeme brát na lehkou váhu. Každý může vyhrát jakýkoliv zápas. Od teď je to jen výhra, nebo smrt. Budeme připraveni,“ pronesl útočník Brayden Yager.

Nicméně i v českém táboře panovala po přesunu do haly Scandinavium dobrá atmosféra. „Nálada je pozitivní, řekli jsme si k tomu něco s trenéry a už se těšíme. Jsou to kluci jako my a chceme uhrát co nejlepší výsledek, vyhrát a posunout se do semifinále. Bude to vyrovnané, je to čtvrtfinále a bude to o všechno. Máme jim co vracet z minulého roku,“ podotkl obránce Aleš Čech.

Premiéru na šampionátu absolvuje v úterním čtvrtfinále litvínovský útočník Matěj Maštalířský, který na soupisce nahradí zraněného Robina Sapouška. „Je to komplikace, Robin patřil k našim nejlepším hráčům. Bude nám chybět, ale my se teď musíme semknout,“ má jasno Augusta.

Bojovnost, špičková disciplína i víra v malý hokejový zázrak. To všechno si musí dvacítka zabalit před odpoledním odjezdem do arény. Zápas o všechno startuje ve 14:30.