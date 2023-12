Hororový vstup do turnaje. Dvacítka na úvod MS schytala výprask od Slovenska

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa juniorů ve švédském Göteborgu ostudnou porážkou se Slovenskem 2:6. Svěřenci trenéra Patrika Augusty šli sice už po 61 vteřinách hry do vedení zásluhou Dominika Rymona, nicméně od druhého dějství už utkání zcela patřilo východnímu sousedovi. Ten i díky dvěma brankám Serváce Petrovického otočil skóre na 5:1 a své vedení si bez větších potíží pohlídal až do závěrečné sirény. Šanci na reparát dostane národní tým hned ve středu odpoledne proti Norsku.

David Jiříček po prohraném finále MS juniorů. | Foto: IIHF