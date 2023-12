Vítězný konec skupiny. Dvacítka přehrála Švýcary a postoupila do čtvrtfinále MS

Čeští mladíci uzavřeli své vystoupení ve skupině B světového šampionátu hráčů do dvaceti let vítězstvím nad výběrem Švýcarska, které i navzdory komplikacím ve druhé části porazili 4:2. Svěřenci trenéra Patrika Augusty tak splnili povinný úkol a postoupili do čtvrtfinále ze třetího místa. V klíčovém duelu turnaje však národní tým nejspíše narazí na favorizovanou Kanadu, jež ve švédském Göteborgu útočí na zlatý hattrick.

Radost českých mladíků na světovém šampionátu dvacítek. | Foto: Profimedia