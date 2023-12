Zámoří opět lepí díry ve dvacítce. Augusta ponocoval u videí, svazový boss žasne

Rok se s rokem sešel a na stole svazových funkcionářů už zase leží každoroční palčivé téma s názvem „Proč nám nadějné mládí předčasně prchá z domácího rybníčku do světa?“. Věčná debata pochopitelně ožívá s prestižním světovým šampionátem hráčů do dvaceti let, na kterém budou letos čeští junioři obhajovat stříbrné medaile. A ani nový lodivod střídačky Patrik Augusta neměl při výběru svých vyvolených moc na vybranou. Angažování 17 posil ze zámoří je jenom dalším důkazem bídy a chaosu v českém mládežnickém hokeji.

David Jiříček po prohraném finále MS juniorů. | Foto: IIHF.com