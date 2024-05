Pražská O2 arena, která pro nadcházející mistrovství světa nese název Praha Aréna, už je na páteční start šampionátu z větší části připravená. V nedalekém O2 universu vyrostlo tréninkové kluziště, týmy se zabydlují v kabinách a stadion i celé okolí už se pozvolna zahalují do designu letošního ročníku mistrovství. Pro fanoušky, kteří se přímo na zápasy nedostanou, bude připravená fan zóna, do které je vstup zdarma.

V O2 areně a okolí finišují přípravy na hokejové mistrovství světa | Foto: se svolením CPA

Po ledě pražské O2 areny, která bude spolu s ostravskou Ostravar arénou dějištěm letošního mistrovství světa, se ve středu dopoledne proháněla česká reprezentace. Pro domácí šampionát se usadila v kabině Sparty, na jejíchž dveřích nahradila tradiční S mohutná lví hlava. A zatímco svěřenci Radima Rulíka ladí formu na zahajovací zápas proti Finsku, kolem dál probíhají přípravy na první hrací den.

Okolí stadionu se postupně zahaluje do plachet se sloganem turnaj „Heart of the Game“ a s takzvanými pukotikony, stejné polepy se dolaďují i na stěnách jednotlivých chodeb stadionu. Kompletně připravená už je mixzóna, kde budou hráči poskytovat rozhovory jednotlivým médiím.

„Přípravy probíhají podle plánu,“ ujišťuje ředitel oddělení marketingu Martin Pešta.

Organizační tým zvládl podle programu vybudovat i druhou ledovou plochu v nedalekém O2 universu, kam to mají hráči ze svých kabin, coby kamenem dohodil. Hřiště je sice o dva metry kratší a nabízí méně prostorné střídačky, i tak se jedná pro hráče o zvýšené pohodlí oproti dojíždění do holešovické Sportovní haly, kde se trénovalo při předešlých šampionátech.

„Je to obrovská pomoc jak pro týmy, tak i pro nás. Znamená to nárůst komfortu a je to i logisticky výhodnější,“ pochvaluje si ředitel oddělení venue Josef Ženíšek.

Právě on má na starosti i přípravu speciální fan zóny, která postupně roste vedle arény. Sem můžou zdarma přijít fanoušci, kteří se nedostanou na zápasy, a po průchodu bezpečnostní kontrolou si můžou užít utkání na velkoplošné obrazovce o rozměrech 12x6 metrů.

Staropramen za 90 korun

Zatímco velké stany už ve středu dopoledne ve fan zóně stály na svých místech, ty menší, které si připravili partneři šampionátu, teprve na place rostly. Do fan zóny se vejde téměř sedm tisíc návštěvníků, kteří se můžou těšit i na doprovodný program a hudební vystoupení. Za plzeňské pivo zaplatí na místě 110 korun a přijímat se budou jen bezhotovostní platby.

To uvnitř arény už jsou vývěsní tabule jednotlivých stánků s občerstvením zahalené do designu českého mistrovství světa. Tady už fanoušci pochodí i s hotovostí a za pivo Staropramen dají 90 korun.

S kelímkem se potom budou moci usadit na svá místa v aréně, odkud uvidí na připravený led, na který už z rohů shlíží partnerské vozy od společnosti Škoda.

Jako první se na tomto kluzišti představí v pátek od 16:20 Švýcaři, kteří vyzvou Norsko. Od 20:20 pak o první body zabojuje domácí výběr proti Finsku. Fanoušci by na svá místa měli ale dorazit dřív. Už ve 20 hodin odstartuje zahajovací ceremoniál, na kterém živě vystoupí zpěvačka Lenny a oficiálně budou představeni maskoti šampionátu Bob a Bobek. Pořadatelé navíc slibují i malé překvapení.