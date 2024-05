V sobotu před polednem vstoupí do mistrovství světa hokejisté Velké Británie. Hned na úvod je čeká skutečně tvrdý oříšek v podobě Kanady. Ještě než to celé vypukne, trénují hokejisté už v České republice a ve Slaném dokonce sehráli přípravu s Kazachstánem. Přestože hokejisté Spojeného království měli ze hry více, museli skousnout prohru 2:5. Zklamaný byl i 24letý Liam Kirk, který poslední sezonu strávil v Litvínově. Pro Deník se po utkání rozpovídal nejen o tom, co očekává od Prahy, ale také o ambicích Britů.

Liam Kirk | Foto: ČTK

Mistrovství světa je za dveřmi. Jak se na něj těšíte?

Moc. Odehrál jsem tuhle sezonu v Čechách, tak už jsem ochutnal český hokej. Vím, jak tu Češi milují hokej, takže to bude skvělé. Jsem ještě o to radši, že budeme hrát v Praze. Bude to ohromný turnaj a všichni se na něj těšíme.

Je to pro vás speciální, že budete hrát zrovna v Praze?

Samozřejmě, bude to velké. Fanoušci jsou v Čechách úplně šílení a vím, jak moc milují tenhle sport. Takže je to mimořádné. A když k tomu přidáme, že hrajeme v Praze, která je tak úžasná, plná kultury, tak je to prostě skvělé. Vím, jak se kluci těšili, že si tam budou moci zahrát. A já se těšil úplně stejně. Je úžasné, že nám to vyjde.

V generálce ve Slaném jste prohráli s Kazachstánem 2:5, přitom jste hráli dobře.

Je to tak. Abych byl upřímný, tak z výsledku jsme zklamaní. Ale myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Asi jeden z nejlepších, které jsme hráli. A to jsme spolu teprve dva týdny. Hráli jsme dvakrát proti Polsku, tohle pro nás byla třetí příprava. Věřím, že si z toho můžeme vzít mnoho pozitivního. Kazaši si pomohli dvěma góly v přesilovce pět na tři a v klasické početní výhodě. To asi rozhodlo. Ale při hře pět na pět jsme byli lepší. Takže to byla i smůla, ale to hlavní začíná až za pár dní v Praze.

Byl jste ve Slaném poprvé?

Když Litvínov hrál v létě s Kladnem ve Slaném, tak jsem zrovna absentoval. Ale když jsem jel kolem na Prahu, udělal jsem si malou zajížďku a prohlédl si to tady. Je to pěkné městečko se spoustou milých lidí. A spousta jich přišla i na naši přípravu. Měli jsme tu skvělé zázemí, lidé fandili. Je skvělé, že si našli cestu i na takovouto přípravu.

Máte v kabině stanovený cíl, kterého byste v Praze chtěli dosáhnout?

Samozřejmě je naším cílem udržet se v elitní skupině. Ale hrát s nejlepšími týmy je pro nás vždy velká výzva. Víme, že hrají tvrdě a přitom rychle. Když se podíváme na soupisky, tak na nich jsou špičkoví hráči z nejvyšších soutěží. Takže si uvědomujeme, že to bude těžké. Půjdeme zápas od zápasu a snad si vydobudeme co nejlepší pozici. Ale pořád je hlavní to, abychom se vyhnuli sestupu.

Pro vás osobně to bude už třetí mistrovství v elitní skupině. Jak může pomoci, že víte, do čeho jdete?

Rozhodně se hodí mít zkušenosti s turnajem. Čeká nás sedm zápasů za deset dní. To je hodně pro každého a snadno se může stát i průšvih. Takže si uvědomuji, jak je důležité být připravený fyzicky, že je nutné starat se své tělo, ale zapracovat také na psychické stránce. Ale zase platí, že je potřeba jít zápas od zápasu, stále se zlepšovat a jít štěstí naproti. Od toho se musíme odrazit, abychom měli šanci udržet se v elitní skupině mistrovství světa.

Prahu už určitě trochu znáte. Už jste přemýšlel, kam vezmete spoluhráče?

Určitě. Do Prahy to není daleko, tak už jsem v ní byl mnohokrát. Spoluhráčům jsem říkal, že je v Praze spousta hezkých míst, příjemných restaurací. Vždy, když za mnou přijela moje rodina, tak jsme končili v jedné restauraci na lodi. To je moc příjemné místo. Ale je i spousta dalších míst, kam stojí za to jít na dobré jídlo a pití. Takže doufám, že ve volném dni budeme moci s kluky vyrazit na společnou prohlídku města.

Spousta hráčů říká, že jim stále zvoní telefony s prosbami o lístky. Bylo to u vás podobné?

Měl jsem spoustu žádostí od přátel. Ale většina lístků jde mé rodině. Máme omezenou kapacitu a tak jsme si rozdělili, co jen šlo. Koukal jsem na online prodej vstupenek a tak vím, že na žádný zápas nezbývá nějak moc volných vstupenek. Bude skvělé vidět pražskou arénu tak plnou. Všichni hráči na mistrovství si to určitě užijí.

Když se ještě ohlédnete za klubovou sezonou v Litvínově, jaká z vašeho pohledu byla?

Dobrá. Jako tým jsme měli vynikající základní část. Přišlo i těžké období, kdy jsme měli nějaká zranění, ale celkově to byla dobrá sezona. Dobře jsme vstoupili i do play-off. Jen škoda, že jsme skončili v semifinále. Měli jsme ale skvělý tým, který hrál pro celý Litvínov a jeho fanoušky.

Spekuluje se o vaší budoucnosti a možném angažmá v Berlíně. Velkým snem ale dál zůstává NHL, že?

NHL je samozřejmě vysněný cíl. Není to bezdůvodně nejlepší liga světa. Chci na sobě pracovat, zlepšovat svou hru a říct si tak o svoji šanci. Vím, o co bojuji a kam bych rád postoupil. Ale také si uvědomuji, jak je to nesmírně těžké a jak velká výzva to je. A budu doufat, že se mi to splní. Je mi jasné, že na mistrovství bude spousta skautů, ale o tom nepřemýšlím. Budu chtít zahrát nejlépe, jak umím, abych pomoci klukům v našem cíli.