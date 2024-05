Trénování se věnuje už přes třicet let a kabinami mu za tu dobu prošla slušná řádka hráčů. Teď Radim Rulík zkusí z pozice hlavního kouče dovést českou reprezentaci k medaili na domácím mistrovství světa. Jak na něj vzpomínají jeho bývalí svěřenci, kteří ho zažili v různých fázích svých kariér? Přísný, důsledný, férový, profesionál. Taková slova zaznívají na konto osmapadesátiletého trenéra nejčastěji.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. | Foto: Profimedia

„Vzpomínám na něj jenom v dobrém a myslím, že to tak má většina z nás. Všem nám pomohl,“ ohlíží se útočník Tomáš Pitule, který si pod Rulíkem zahrál v sezonách 2006/07 a 2007/08 v plzeňské juniorce.

„V té době udělal z kluků v juniorce chlapy. Ukázal nám, jak to funguje v áčku, do juniorky přinesl už profesionální prostředí a přístup a byla to ohromná změna oproti trenérům, které jsme měli do té doby,“ vzpomíná čtyřiatřicetiletý forvard, který naposledy nastupoval za Mladou Boleslav.

Rulík byl podle něj v kabině přirozenou autoritou. Vždyť už v té době za sebou měl angažmá v národním týmu i v Rusku. „Na soustředění nám vyprávěl o tom, jak trénoval s panem Hlinkou v Rusku. Na soustředěních po večerech už nebýval tak přísný, ale když byl normální trénink, tak z něj autorita vyzařovala hodně. Všichni jsme z něj měli ohromný respekt, byl přísný, ale spravedlivý,“ popisuje Pitule.

Co se podle něj s příchodem zkušeného trenéra v juniorském týmu zásadně změnilo? „Vzpomínám si, že dbal na pořádek v kabině. Do té doby to byl spíš takový bordel, nikdo si po sobě neuklízel, všude se něco válelo. On ale zavedl, že tohle v žádném případě, každý jsme měli košík pod místem a kdo nedodržoval pořádek, tak to u něj měl složité,“ říká s úsměvem zkušený útočník.

Podobné vzpomínky má na současného lodivoda reprezentace i obránce Marek Baránek, který si pod jeho vedením zahrál v Litvínově. „Byl to můj první rok v áčku a vím, že byl přísný a důsledný. Hlavně na nás mladé kluky, kteří jsme tam přišli z juniorky,“ vzpomíná bek Vervy.

„Dbal hlavně na to, aby všichni makali na 110 procent každý den. Vzal jsem si od něj právě to, že musím makat na každém tréninku a pak se mi to vrátí v zápase,“ přidává.

Vždy perfektně nachystaný

Podobnou zkušenost má i kladenský útočník Jakub Strnad, který si v Rulíkově týmu zahrál v ročníku 2020/21 v Mladé Boleslavi. „Měl obrovský respekt, pořád si držel stejnou tvář a perfektní u něj bylo, že byl férový. Dbal na disciplínu a férovost, to jsem z něj cítil nejvíc,“ přidává svůj názor dvaatřicetiletý křídelník Rytířů.

„Když jsme hráli v pátek a neděli, tak zůstával v Boleslavi, ale jinak každý den dojížděl z Varů. Byl to ale takový profík, že bys vůbec nepoznal, že zrovna vylezl z auta. Pořád byl perfektně nachystaný,“ doplňuje.

Vidí v současné reprezentaci podobnost s hokejem, který vyžadoval Rulík po tehdejším týmu bruslařů? „Těžko říct, jsou tam jiní hráči, my nebyli na tak špičkové úrovni jako národní tým. Asi jim to musí trochu přizpůsobit. Neřekl bych, že tam bude aplikovat úplně stejné věci,“ zamýšlí se Strnad.

Stejně jako další bývalí hráči přeje Rulíkovi a reprezentaci na domácím šampionátu úspěch. „Tlak bude obrovský. Může se stát všechno, je to vždycky loterie. Nepovedl se poslední turnaj, takže jsou trošku obavy. Výsledky za celou sezonu ale měli dobré, takže myslím, že si o medaili zahrajeme,“ věří kladenský útočník.

„Věřím, že tým má na medaili. Hraje se doma, takže by tomu slušela placka a věřím, že na to tým má,“ připojuje se optimisticky Baránek.

„Strašně bych to přál všem hráčům i panu Rulíkovi. Znám tam i kustody, takže jim bych to taky přál. Když ale člověk vidí soupisky ostatních týmů… Přál bych jim jakoukoliv medaili, bylo by to fajn i pro celý český hokej,“ dodává závěrem Pitule.

Český výběr pod vedením Radima Rulíka vstoupí do skupinové fáze mistrovství světa už v pátek od 20:20 soubojem s Finskem. Ve skupině ho čeká ještě Norsko, Švýcarsko, Dánsko, Rakousko, Velká Británie a Kanada. Čtvrtfinále je na programu ve čtvrtek 23. května.