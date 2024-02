Martin Růžička (Oceláři Třinec)

Martin Růžička vede kanadské bodování extraligy.Zdroj: hcocelari.cz/Lukáš Pech

V polovině prosince oslavil už 38. narozeniny, na domácích stadionech to ale spíše vypadá, jako by se po nich proháněl rozjetý mladík v tom nejlepším věku. Třinecký snajpr má také letos v extralize našlápnuto na nejproduktivnějšího hráče celé soutěže, navíc už potřetí v kariéře překonal úctyhodnou metu 60 kanadských bodů v základní části. Když vezmeme v potaz i fakt, že praváků nebude mít trenér Rulík úplně na rozdávání, je toto jméno naprosto pochopitelným tématem do diskuse.

Na druhou stranu se sluší zmínit, že útočník Ocelářů se nyní vrátil do reprezentace po dlouhých šesti letech a ani v minulosti z toho nebylo nikterak slavné spojení. Dá se tedy předpokládat, že přednost na této pozici dostanou spíše posily ze zámoří či evropských soutěží. Pokud by však Třinec vypadl v play-off například už ve čtvrtfinále, pak by zapojení nestárnoucího kanonýra v průběhu přípravy dávalo mnohem větší smysl. Tak či onak, na MS by se určitě neztratil.