Zákulisí i hlavní scéna hokejového mistrovství světa očima a objektivem fotoreportéra Deníku Františka Bílka.

MS 2024 , Praha: Česko - Finsko | Foto: Deník/František Bílek

Nastupte, nic neplaťte, vyhráli jsme! Autobusová linka 375 se půl hodiny před půlnocí plnila, dobře naladěný šofér vítal jednotlivé pasážéry, na kterých byla znát euforie. První zápas na domácím mistrovství světa Česku vyšel. „Jede to na Čerňák?" padla náhle jasná otázka, která zkoumala trasu přeplněného dopravního prostředku. „Ne, na černo!" odpověděl kdosi pohotově, vtipně a pravdivě. Vítej, hokejové mistrovství, po devíti letech v Praze!

Narození dcery, pak výhra nad Finskem. Nejhezčí den života, usmíval se Kubalík

Hlavně nic nezapomenout. Nabíječky, kartu, čtečku, doklady… Kupodivu se mi to podařilo, před dvanáctou už jsem v Praze a hledám akreditační středisko. Vše probíhá hladce a poměrně rychle. Ještě fotku na akreditační kartu a pár minut nato už procházím bezpečnostním rámem, který musí zkontrolovat každého, kdo chce být v hokejovém chrámu u toho.

Hokejovou romantiku zkazil blackout. Lidé prchali od Jezera Most domů

Mediální centrum není jen jedno, ale hned dvě. V tom menším, kde se budou konat tiskové konference s trenéry, probíhá od půl jedné schůzka fotoreportérů. Focení světového šampionátu nemůže být chaos, vše je zorganizované do posledního puntíku. Fasuji fotovestu, vstřebávám pokyny a náhle zahlédnu Pastu! Typické rysy, jen postava je o poznání menší. A nějak zestárnul. Kolega je mu vážně podobný, ostatně podívejte se do fotogalerie, Pastrňákův klon jak dělaný.

Kéž by pravý David Pastrňák do Prahy mohl přiletět. Proti Finům hrajeme překvapivě velmi dobře, ale koncovka je bídná. Obávám se, že na šampionátu budeme mít s dáváním gólů velký problém. Atmosféra v hale je úžasná, oproti odpolednímu duelu Švýcarů s Nory nebe a dudy. Diváky hecují Bob a Bobek, po devíti letech jsou znovu fantastičtí.

Palátův gól rozhodčí zkoumají na videu. Dívám se na své fotky, abych ještě před jejich verdiktem řekl ten svůj. Jeden z našich je v brankovišti, tuhle branku asi sudí neuznají. Bohužel je to tak. Jeden z českých fanoušků místo zlostné reakce tahá v hledišti Fina, který je převlečený za krávu, přátelsky za vemínko. Mám to! Skvělá fotka, to se jen tak nevidí.

Sleva u překupníků? Vstupenky na hokej zaplavily internet, slibují pivo zdarma

Velký tlak v gól nepřetavíme, nakonec ještě můžeme inkasovat, Suomi v závěru nepříjemně koušou. V naší brance je ale skvělý Lukáš Dostál. Nedělá žádné šílené zákroky, je v klidu, maximálně soustředěný. V nájezdech nepustí ani gól, fandové šílí. A náš vítězný dává Ondra Kaše od nás z Litvínova! Skóruje ale do protější branky, to je pro mě z hlediska focení těžký úkol. Když se ale po gólu Romana Červenky vyřítí střídačka na led, aby oslavila první body do tabulky, mačkám svůj Canon o sto šest.

Mrkněte na fotky a vychutnejte si znovu tu euforii.

V sobotu hraje poprvé Kanada, v zaplněné O2 Aréně se představí budoucí globální hvězda Connor Bedard. Bude to velké!