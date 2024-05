Už v pátek odstartuje hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě a zatímco české a slovenské zápasy hlásí vyprodáno, na ostatní týmy včetně Kanady nebo našlapaného Švédska jsou lístky stále k mání. Na sociálních sítích i proto začíná zaznívat kritika na podceněnou propagaci šampionátu jak v Česku, tak v zahraničí.

V O2 areně a okolí finišují přípravy na hokejové mistrovství světa | Foto: se svolením CPA

Všech sedm českých zápasů ve skupině a navíc duely Velká Británie – Kanada, Dánsko – Švýcarsko, Kanada – Finsko a Švýcarsko – Kanada. To byly jediné pražské zápasy hokejového šampionátu, které už den před startem turnaje v dopoledních hodinách hlásily vyprodáno. Na všechny ostatní zatím stále mohli zájemci koupit lístky. Nechyběl mezi nimi ani atraktivní šlágr mezi Finskem a Švýcarskem, kde budou moci diváci vidět světové hvězdy v čele s Romanem Josim z Nashvillu.

Podobná situace panovala i v Ostravě, kde má aréna kapacitu necelých devět tisíc míst – tedy téměř poloviční než pražský stadion. Ve skupině B by se zájemci ve čtvrtek dopoledne už nedostali na žádný duel Slovenska, vyprodané už bylo i utkání mezi Francií a Německem. Na zbytek zápasů ale byly vstupenky pořád v prodeji.

To platilo i o zápasech Poláků, kteří to mají do dějiště mistrovství, co by kamenem dohodil, a po postupu do elitní skupiny po 22 letech byli na šampionát hodně nažhavení. Jak vypadala ve čtvrtek dopoledne situace kolem jejich zápasů?

Například na utkání s Lotyšskem bylo k mání pořád okolo dvou stovek lístků včetně těch nejdražších. Situace na zápas mezi Polskem a Francií, který je na programu v úterý 14. května, byla ale o poznání horší. V prodejní aplikaci pořád svítilo přes 3200 volných míst. To úplně neodpovídá myšlence, že by v Ostravě právě Poláci spolu se Slováky měli být defacto domácím týmem.

Nedostatečná propagace

A kolik lístků zbývalo na pražské zápasy? Na utkání mezi Dánskem a Norskem, které se bude hrát rovněž v úterý, bylo v prodeji stále okolo 1800 vstupenek. Na utkání Velká Británie – Dánsko, které je na programu v pátek 17. května, pak bylo k dispozici lehce přes tisíc míst. Většina jich však byla v dolním sektoru hned u ledu.

Na sociálních sítích se v souvislosti s prodejem vstupenek začíná objevovat ještě před startem šampionátu kritika směrem k pořadatelům. Ta míří hlavně na nedostatečnou propagaci šampionátu a prodeje lístků.

„Podle všeho je stav ticketingu MS mnohem horší než se navenek prezentuje a než se všeobecně očekává. Vyprodány jsou jen české a slovenské zápasy, možná i Kanada, jinak je toho k mání opravdu hodně. Mluví se o tom, že zahraniční tour operátoři vrátili nemalá množství vstupenek. Svaz se snaží na poslední chvíli udat, co jde,“ píše na svém profilu na síti X sportovní marketér Tomáš Janča.

„Velký díl na tom má právě ta omílaná nekampaň šampionátu, a to jak v Česku, tak i v zahraničí. Člověk nemá pocit, že se tu děje něco velkého (jako v 2015) a logicky řeší jen český nároďák. Pamatuji si, jak jsme před 9 lety byli hladoví po vstupenkách i na další zápasy, toto tady teď vůbec není,“ přidává.

„Nejsmutnější na tom je, že tady nebylo nutné hledat know-how někde v cizině a vymýšlet něco extra nového. Stačilo více méně zopakovat to, co už tady fungovalo,“ přidal se na X sportovní novinář Luboš Brabec.

„Přesně tak. MS 2015 byl byznysově i fanouškovsky fenomenální úspěch. Nikoho neobhajuju a víme, že ani za doby Krále nebylo zdaleka vše ok (a komunikace s médii byla šílená), ale po Nečasovi taky přišel Babiš,“ odpověděl mu v reakci Janča.

Před startem šampionátu tak zůstává viset otazník nad tím, jaká návštěva v Praze a Ostravě dorazí na zápasy. Po vytvoření diváckého rekordu v roce 2015, kdy si na stadion našlo cestu 741 690 fanoušků, by mohlo jít o zásadní propad.