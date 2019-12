„První z nich mě trefil na stojnou nohu, kolenem přímo do kolene. Pak jsem cítil jen píchnutí a věděl jsem, že je zle. Druhý střet mi neudělal vůbec nic,“ popsal včera novinářům, když se o berlích došoural do tiskového střediska.

Přitom už z prevence hraje na nohou s ortézami. „Jsem po operaci levého kolene, minulý rok se mi stalo podobné zranění. Nevím, co by bylo, kdybych hrál bez nich. To bych měl koleno urvané úplně,“ kroutil hlavou Lauko.

Ranní vyšetření na magnetické rezonanci přineslo jasný verdikt: Lauka čeká několikatýdenní léčení. „Jakub je z toho zklamaný, ale turnaj tím nekončí. Zranil se nám jeden důležitý hráč. Věřím, že ten, kdo bude dopsaný místo něj, odvede maximum, co v něm je,“ uvedl trenér Česka Václav Varaďa.

Důrazná hra Němců

Kdo Lauka v sestavě nahradí dnes proti Německu (15.00 vysílá ČT sport), se hráči dozvěděli na večerní poradě. Nejpravděpodobnější variantou se zdálo být zařazení brněnského Karla Pláška.

V samotném utkání sudí zákrok nepotrestali a ani Rusové žádnou vinu necítili. „Nic jsem neudělal, Lauko jen nešťastně upadl,“ prohlásil útočník Sokolov.

„Je těžké to posoudit, od toho jsou na ledě rozhodčí. Tato ztráta nás ale mrzí,“ přiznal Varaďa s tím, že česká reprezentace zváží, zda podávat podnět k disciplinárnímu řízení a pokoušet se alespoň o dodatečné potrestání zákroku.

Teď už se ale tým soustředí na Němce. Případný úspěch by český tým mohl přiblížit čtvrtfinále, nebo mu ho rovnou zajistit. „Naši soupeři mají dva kvalitní útoky. Budou se prezentovat důrazným hokejem, dobře bruslit a budou houževnatí. V nohou sice mají utkání s Amerikou, ale pro nás to nic neznamená. Možná že o to více budou rozehraní. My musíme předvést náš hokej,“ nastínil Varaďa.