Mimochodem Kladno je s Litvínovem jediným extraligovým městem, kterými neprotéká žádná řeka.

Varaďa o nedohodě se Spartou: Trenér musí mít silné slovo, aby nesl zodpovědnost

Nejníže je naopak položen domovský stánek pražské Sparty, pokud tedy počítáme O2 Arenu v Libni. Tahle čtvrť byla při velké povodni v roce 2002 silně zatopena, tehdy ještě aréna nestála. Leží od kladenského ČEZ stadionu necelých 40 kilometrů a její nadmořská výška je pouhých 201 metrů. Jen o metr výš leží Winning Group aréna v Brně, tedy po Praze druhém největším extraligovém a českém městě.

Některé nadmořské výšky překvapí

Ač leží u soutoku řek Malše a Vltavy, tak jsou České Budějovice na druhé pozici, to samé vlastně platí o třetích Karlových Varech ležících nad spojením řek Ohře a Teplá. Řekli byste, že Budvar arena a KV arena budou výš než ta v Liberci, který leží už v Jizerských horách?

A ještě jedna perlička… V Chance lize jsou stadiony položeny často mnohem výš. Pokud by byla v extralize, strčila by všechny do kapsy se svými 522 metry nad mořem Jihlava, a to dokonce i se svými vypůjčenými stadiony v Pelhřimově (494) a Jindřichově Hradci (474)! Horácký stadion určený k demolici je dokonce výš než plochy v Krkonoších a Jizerských horách. Posuď sami, Vrchlabí leží stadion v nadmořské výšce 474 m a v Jablonci nad Nisou ve 491 metrech.

Dukla má finanční problémy. Vedení slavného klubu žádá fanoušky o pomoc

Výš než extraligový „vítěz“ naší tabulky Kladno by byl také Sokolov (423) a nastejno si stojí se 410 metry Třebíč.

Mimochodem pokud budeme hledat naopak stadion, který je v České republice položen nejníže, tak žádné překvapení nečekejte. Protože nejnižším bodem ČR je Hřensko, blízký Děčín by tuhle tabulku se 131 metry jasně ovládl.

Pod dvěma stovkami jsou ještě Kolín (197) a Litoměřice, kde Kalich arenu postavili ve výšce 178 metrů nad mořem.

Nadmořské výšky extraligových stadionů:



Kladno 410

České Budějovice 386

Karlovy Vary 380

Liberec 379

Litvínov 348

Třinec 323

Plzeň 318

Hradec Králové 233

Vítkovice 233

Pardubice 221

Olomouc 213

Mladá Boleslav 210

Brno 202

Sparta 201