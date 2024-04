Vítězství na úvod přípravy? To nejlepší, co si trenér národního týmu může přát. Šéfa české střídačky Radima Rulíka však potěšil ve čtvrtečním duelu s Německem nejen příznivý výsledek 3:0 bez inkasované branky, ale taktéž celková hra, kterou se čeští hokejisté v Karlových Varech prezentovali. Navzdory slibnému vstupu do nabitého programu před domácím MS však zkušený kouč podotkl, že jeho tým má před sebou ještě dlouhou cestu.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík.

Přesvědčivý výkon zejména v zadních řadách, který ještě vyšperkovalo první čisté konto brankáře Dominika Frodla v reprezentaci. A rovněž sympatické počínání směrem dopředu, jež pro změnu režíroval autor hattricku David Tomášek. Nejlepší střelec letošní sezony Svenska hockeyligan nasměroval národní tým k úvodnímu vítězství 3:0 nad Německem.

Začátek přípravy tak vyšel českým hokejistům (téměř) na výbornou. „Snažili jsme se hrát aktivně, ale zároveň jsme byli poctiví zpátky. Právě na tom pracujeme, aby tam byl balanc mezi útokem a obranou. Byly tam nějaké slabší chvilky, ale to jsme nahradili obětavostí,“ těšilo kouče Rulíka.

Nejvíce se mu při premiéře v Karlových Varech zamlouvalo, že jeho svěřenci působili na ledě jako skutečný tým. „Hráči si pomáhali, hráli skutečně jako jedna formace. A Dominik Frodl pochytal takové ty nebezpečné skryté střely. Hráli jsme celkově tak, jak bychom si představovali,“ dodal.

Kromě toho ale Rulík hlasitě zdůraznil, že tohle byl teprve první zápas v rámci přípravy. Do vrcholu sezony v podobě květnového mistrovství světa v Praze a Ostravě je ještě hodně daleko.

Rulík: S Tomáškem jsme si hodně promluvili

„Musíme to přijmout s pokorou, před námi je ještě spousta práce a velký úkol. Tohle bylo teprve takové vykopnutí přípravy. Jsme ale rádi, že jsme ostrý zápas zvládli, protože pak je i chuť do práce. Občas je dobré dostat i přes prsty, to je jasné, ale teď je pro nás dobré, že jsme zápas zvládli,“ řekl otevřeně lodivod české střídačky.

Důležitým prvkem ve hře národního týmu byl také skvělý pohyb, který zdobil jeho vítěznou šňůru na startu letošní sezony. „Ano, bylo to tam. A bylo to i díky soupeři, protože přijel se silným týmem. Na ledě to bylo svižné a my jsme za to byli rádi, protože tím se do toho nejlépe zase dostanete,“ konstatoval Rulík.

Hrdinou čtvrtečního večera byl kromě brankáře Frodla i útočník David Tomášek, který se blýskl rovnou hattrickem. „Když jsem mu volal do Švédska asi třetí den po vyřazení ve čtvrtfinále, byl tou sérií psychicky poznamenaný. Promluvili jsme si, a to nejen o hokeji, ale celkově o situacích, které nastávají v životě sportovce. A já jsem strašně rád, že je tady v týmu,“ prozradil trenér reprezentace.

„Tu kvalitu jednoznačně má a dnes ji zase potvrdil, přestože ho to vyřazení zasáhlo. Za tři tréninky se dal dohromady a dnes předvedl velmi dobrý výkon,“ doplnil k přínosu nejlepšího střelce Svenska hockeyligan.

V týdnu byla na trénincích národního týmu velkým problémem komunikace mezi jednotlivými hráči. A také to se ve čtvrtečním duelu povedlo výrazně zlepšit. „Dnes jsem je slyšel až na střídačku, takže super. Ale teď je potřeba, abychom takhle mluvili i v tréninku,“ dodal hlavní trenér.

Další utkání čeká reprezentaci už v sobotu od 17:10. Soupeřem v Karlových Varech bude stejně jako ve čtvrtek výběr Německa.