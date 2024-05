Alois Hadamczik Zdroj: Iva Roháčková

Alois Hadamczik: Nekompromisní vládce chaosu

Proč ho obdivovat? Zarputilý a ambiciózní trenér (a úspěšný podnikatel) byl u stříbra a dvou bronzů na mistrovství světa, má i bronz z olympiády a slavil extraligové úspěchy hlavně v Třinci a Vítkovicích. Proč ho nesnášet? Jeho konec u reprezentace po olympiádě v Soči se nesl ve znamení neschopnosti přijmout jakoukoli kritiku. Tuto vlastnost ještě zdůraznil ve funkci šéfa hokejového svazu.

Hromadný pískot, kterým čeští fanoušci „odměnili“ Aloise Hadamczika při zahájení mistrovství světa v O2 areně, mluvil za všechno. Už jako trenér dokázal mocnář z Kravař vyvolávat kontroverze, ale hlavně jeho působení v čele hokejového svazu z něj udělalo figuru, která na řadu lidí působí jako rudý hadr na býka.

Proč? Sám Hadamczik je přesvědčen, že jde jen o pomluvy jeho nepřátel, protože on má za dva roky ve funkci skvělé výsledky. „Myslím, že jsme za tu krátkou dobu udělali víc práce, než se tady udělalo za deset let,“ tvrdí hokejový boss.

Stačí ale menší rekapitulace a místo výborné práce je vidět spíš chaos. Hadamczik sliboval hrozivá odhalení o údajných zlodějských praktikách předchozího vedení, ale vše vyšumělo. Sporem s marketingovou agenturou BPA přišel svaz o dlouhé roky budované účty na sociálních sítích. Celková komunikace směrem k médiím a veřejnosti je prachbídná. Hadamczik také zrušil síň slávy u O2 areny a po ročním čekání ji opět otevřel v pětkrát menších prostorách v centru Prahy. Rozšířil juniorskou extraligu, byť léta zvyšování počtu týmů naopak kritizoval. Vítězům této soutěže navíc slíbil výlet na NHL, což nesplnil.

A snad nejhorší je to, jak zatáhl MS do své kampaně za znovuzvolení do funkce (volit se bude už v červnu). Klubům rozesílá peníze na údajnou „propagaci“ šampionátu, na nominační tiskovce vskočil trenéru Radimu Rulíkovi do řeči s tím, že on – Hadamczik – byl také v kabině s hráči, a kolují zvěsti, že do práce reprezentace zasahuje víc, než by měl.