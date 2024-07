Přesná vynaložená částka za pondělí osciluje někde mezi 1,1 až 1,2 miliardami dolarů – na dosavadní poměry skutečně vysoká cifra. Účet X webové stránky CapFriendly uvedl, že za prvních 7 hodin bylo podškrábnuto 160 kontraktů s celkovou dobou platnosti 354 let. Níže uvádíme ty nejzajímavější podpisy.

Nejhodnotnější kontrakty: Stamkos, Lindholm, Slafkovský

Pokud bychom srovnávali jednotlivé plejery na základě nejvyššího ročního příjmu, na pomyslné bedně by stál Steven Stamkos, jenž v NHL vůbec poprvé mění dres. Z Tampy Bay, kde se stal týmovou ikonou a vyhrál zde dva Stanley Cupy, se přesouvá do Nashville Predators. „Na vstřebání je ještě příliš brzy. Chtěl jsem pouze, aby všichni věděli, jak jsme vděční (Stamkos a rodina – pozn. red.) za těch 16 let“, loučil se na soc. síti X s Lightning nyní již bývalý kapitán. V novém působišti si za sezonu vydělá 8 milionů dolarů, přičemž délka smlouvy má platit čtyři roky.

O něco méně bude pobírat švédský forvard Elias Lindholm, který se stejně jako jeho ruský spoluhráč Nikita Zadorov stěhuje z Vancouveru do Bostonu, kde se připojí k Davidu Pastrňákovi a spol. Roční hodnota Lindholmova kontraktu se pohybuje okolo 7,75 milionů dolarů. Medvědům se upsal na sedm let.

Zajímavý podpis v úvodu léta se udál v hokejové Mekce – Montrealu Canadiens. Tam si plácl Slovák a nedávný účastník pražského MS v hokeji Juraj Slafkovský. Předloňská jednička draftu podepsala za 7,6 milionu dolarů ročně, jeho nový kontrakt vyprší až po osmi letech. Rodák z Košic by si měl celkově přijít na necelých 61 miliónů dolarů, v přepočtu tedy bezmála na 1,5 miliardy korun. Za dlouholetý podpis může zřejmě vděčit především uplynulému ročníku, v němž si vylepšil bodové maximum na 50 bodů.

Kufry si balí i české trio Nosek, Frk a Patera

Několik hodin po otevření trhu v nejslavnější kanadsko-americké soutěži se dotklo i několika českých hokejistů, byť pravda, zatím se nejedná o žádné rekordní podpisy. Dres mění Tomáš Nosek, který se letos nedostal do výběru kouče Radima Rulíka pro MS, defenzivně laděný český forvard končí v New Jersey a stěhuje se do mužstva letošního vítěze Stanley Cupu – Floridy Panthers. Na slunném jihu podepsal na rok za 775 tisíc dolarů. Letos ho potkala nepovedená sezona, v níž odehrál 36 utkání s bilancí šesti bodů a 11 záporných čísel v kolonce plus/mínus.

Identický příjem by měl pobírat v prvním týmu i český gólman Jiří Patera, který se pro změnu přesouvá z Vegas do kanadského Vancouveru. 25letý strážce tří tyčí podškrábl dvouletou dvoucestnou smlouvu, je tedy otázkou, zda stráví více času na farmě, nebo v barvách Canucks. V NHL dosud odchytal osm zápasů s úspěšností zákroků přes 90,2 %.

Došlo i na jeden český comeback. Za velkou louži se totiž vrací český útočník Martin Frk, který se po roce ve Švýcarsku opět objeví na zámořských kluzištích. Hokejista, pověstný velmi prudkými střelami, si plácl s Calgary. Dvoucestný kontrakt platí pouze na rok a v případě, že se 30letý pelhřimovský rodák udrží v prvním týmu, by měl vydělat 775 tisíc dolarů. V NHL zatím nastřádal 124 startů, v nichž vsítil 20 tref a zapsal 41 bodů.