V kanadském Torontu odstartovala každoroční show NHL známá pod svým názvem All-Star víkend. Vítězem dovednostních soutěží na Utkání hvězd zámořské soutěže se stal Connor McDavid z Edmontonu, který si odnesl štědrou prémii v hodnotě jednoho milionu dolarů. Oceněn byl rovněž brankář Alexandar Georgijev, jenž získal pro změnu šek na sto tisíc dolarů. Bostonský kanonýr David Pastrňák skončil mezi dvanácti hokejisty na děleném devátém místě.

Český útočník David Pastrňák. | Foto: Profimedia

Organizátoři letošního ročníku All-Star víkendu si pro fanoušky připravili novou podobu dovednostních soutěží a rozdělili je celkem na tři části. Každý z hráčů se zúčastnil čtyř ze šesti disciplín a podle umístění získával jednotlivé body. Nejlepší český hokejista v zámořské NHL David Pastrňák předvedl tvrdost střelby, techniku hole, střelbu bez přípravy a přesnost střelby.

Nejvíce se rodákovi z Havířova povedla střelba z voleje, v níž obsadil se ziskem 22 bodů druhé místo. Jedním bodem se mu však povedlo bodovat už jen v tvrdosti střelby. Ve střelbě na přesnost minul první čtyři pokusy a ačkoliv další čtyři rány poslal do všech čtyř terčů, s časem přes 19 sekund se do elitní pětky nedostal. Stejně tak poté nedokázal bodovat ani v soutěži ve vedení puku.

David Pastrňák v akci o nejtvrdší střelu All-Star víkendu:

Zdroj: Youtube

Pastrňák: Věděl jsem, že budou pískat

Soutěž tak pro něj po úvodních šesti disciplínách definitivně skončila. S Pastrňákem vypadli také Leon Draisaitl, Nikita Kučerov a Quinn Hughes. Už při nástupu na led však český útočník pobavil, když zareagoval na bučení domácích fanoušků Toronta, odvěkého rivala Bruins, velkým úsměvem a následně i polibkem bostonského loga na dresu.

„Věděl jsem, že mě nejspíš vypískají. Ale pak jsem si řekl: Nejsem Marchy (Brad Marchand, kapitán Bostonu), takže možná ne. Při nástupu jsem však něco slyšel, tak jsem jen políbil logo, abych jim dal najevo, že jsem hrdý na svůj klub,“ řekl vysmátý Pastrňák.

Kanadský snajpr McDavid nakonec ovládl ze šesti soutěží hned čtyři. Stal se nejrychlejším bruslařem, nejpřesnějším střelcem a komě nejlepší techniky hole zvítězil i v závěrečné „opičí dráze“. Tu zvládl kapitán Edmontonu za 40,606 sekundy a se ziskem 25 bodů se stal celkovým vítězem. A od organizátorů poté převzal šek v hodnotě jednoho milionu dolarů.

„Byla to velká zábava. Nový formát přinesl hodně soutěživosti, všichni se snažili předvést kvalitní show a mám pocit, že se nám to povedlo. Fanoušci si to doufám užili,“ řekl McDavid. A bylo znát, že zaplněná Air Canada Center v Torontu si nový formát soutěží velice užívala.

O pět bodů méně nasbíral v celkovém pořadí druhý obránce Colorada Cale Makar, třetí skončil Auston Matthews z domácího Toronta. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Alexandar Georgijev z Colorada, který z jedenácti nájezdů McDavida hned devětkrát uspěl. Obdržel tak šek na 100 tisíc dolarů.

Vrchol víkendového programu v podobě Utkání hvězd začne v sobotu ve 21:00, čeští útočníci David Pastrňák a Tomáš Hertl si zahrají společně v jednom týmu pod hlavičkou kapitána a vítěze první části exhibice McDavida.