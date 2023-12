Český útočník ve službách Bostonu David Pastrňák překonal v nočním programu NHL dvakrát krajana Vítka Vaněčka, k tomu přidal ještě asistenci a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Bruins tak i jeho zásluhou porazili na domácím ledě New Jersey 5:2 a v tabulce Východní konference uhájili druhé místo hned za vedoucími Rangers. Rodák z Havířova je aktuálně v tabulce střelců s 22 trefami šestý.

Kanonýr Bostonu David Pastrňák slaví vstřelenou branku se svými fanoušky. | Foto: Profimedia

Boston inkasoval ve 22. minutě utkání již podruhé, ale ještě v prostřední třetině otočil stav z 0:2 na 4:2. Obrat odstartoval Jake DeBrusk, na kterého navázal dvěma góly David Pastrňák. Havířovský rodák při první akci doklepl puk z brankoviště do prázdné branky, v další gólové situaci zase dostal puk do jízdy za obranu New Jersey a Vaněčka přelstil bekhendovou kličkou.

„Zpočátku jsem uvažoval o střelbě nad rukavici,“ přiznal v pozápasovém rozhovoru Pastrňák. „Ale poté jsem se podíval a měl hodně rychlosti, takže pro brankáře bylo poměrně těžké dosáhnout na puk až u vzdálenější tyče,“ popsal svou druhou trefu v utkání.

Zbývající dvě branky pak přidal Kevin Shattenkirk, který po asistenci Pastrňáka zpečetil v 57. minutě výhru Bruins. Brankář Devils Vítek Vaněček odchytal celý zápas, ve kterém pustil pět gólů z celkových 31 střel. Jeho spoluhráč Ondřej Palát v duelu nebodoval. Naprázdno vyšli i na straně domácího Bostonu Pavel Zacha a Jakub Lauko.

Boston tak od vánoční přestávky, do které vstupoval po sérii čtyř porážek v řadě, zvítězil již podruhé za sebou a ve Východní konferenci uhájil druhou pozici hned za New Yorkem Rangers. „Všichni odvedli skvělou práci při resetování. Začali jsme znovu a ujistili se, že když se budeme soustředit jen na naši hru, můžeme být úspěšní,“ řekl další dvougólový hrdina Shattenkirk.

„Líbila se mi práce celé naší střídačky. Cítili jsme, že hrajeme dobře, že hrajeme se svou identitou, přesně tak, jak chceme. A to se pak hrálo samo. Dnes jsme si to zasloužili,“ těšilo po utkání kouče Bruins Jima Montgomeryho.

Pastrňák se navíc stal teprve pátým hráčem v historii klubu, který odehrál 60 zápasů s více brankami na svém kontě. V aktuálním ročníku zámořské NHL mu mezi střelci náleží s 22 trefami šesté místo. Napříč českými hráči je však nadále suverénně nejproduktivnějším borcem.

Sestřih utkání mezi Bostonem Bruins a New Jersey Devils:

Zdroj: Youtube