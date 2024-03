Hokejoví útočníci Pavel Zacha s Davidem Pastrňákem režírovali v NHL důležitou výhru Bostonu 4:1 na ledě Toronta. Zacha se pod vítězství podepsal dvěma vstřelenými góly, Pastrňák zase zaznamenal tři asistence a jako čtvrtý hráč v aktuálním ročníku dosáhl na metu 90 kanadských bodů. Mezi třemi tyčemi se naopak nedařilo brankáři Petru Mrázkovi, který schytal s Chicagem další pětigólový výprask v Coloradu.

Čeští útočníci Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha (v pozadí). | Foto: Profimedia

Pastrňák byl na dvou kanadských bodech již ve 13. minutě hry. Nejproduktivnější Čech v lize nejprve připravil branku pro Morgana Geekieho a o tři minuty později v přesilové hře vyzval ke skórování také krajana Zachu. Brněnský rodák sám mezi kruhy nezaváhal a protrhl jedenáctizápasové čekání na vstřelený gól.

Ve třetím dějství si pak čeští spoluhráči spolupráci zopakovali. Pastrňák s pukem obkroužil branku, našel Zachu a ten nadvakrát překonal gólmana Josepha Wolla. Boston hlavně díky ofenzivnímu řádění české dvojice vyhrál druhý z posledních tří zápasů a udržel se tak v kontaktu s Floridou, vedoucím týmem ligy.

„Každému týmu ve své divizi se věnujete přeci jenom trochu víc, protože se hraje o velké body. O to víc si dnešního vítězství vážíme,“ prozradil po utkání tříbodový Pastrňák. „Play-off je ale ještě daleko, takže se nedíváme tak moc dopředu,“ odpověděl na dotaz k Torontu jakožto potenciálnímu soupeři do prvního kola.

Českému kanonýrovi udělal v důležitém utkání radost zejména kvalitní vstup Bruins do úvodního dějství. Jeden z klíčů pondělního vítězství v Torontu. „Měli jsme skvělou první třetinu a nepřestali hrát. Toronto má velice kvalitní tým, ale nezlomili jsme a společně to ustáli,“ podotkl rodák z Havířova, který chválil i bostonského brankáře Jeremyho Swaymana.

Důležitou postavou Bostonu byl ovšem také dvougólový český útočník Pavel Zacha, jehož start v zápase byl přitom do poslední chvíle zahalen řadou otazníků. Nakonec se ale rozhodl na ledě Toronta nastoupit. A dobře udělal.

„Kvůli sobotnímu zranění jsme nevěděli, jestli bude připraven. Při ranním rozbruslení mi ale řekl, že by to mohl zvládnout. A byl to samozřejmě vydařený tah. Pro Pavla skvělý večer,“ těšilo trenéra Jima Montgomeryho.

To brankář Petr Mrázek musel podruhé během čtyř dnů skousnout vysokou prohru 0:5 s Coloradem. Český gólman na ledě Avalanche inkasoval pětkrát z 37 střel a podruhé za sebou nedostal svou úspěšnost přes 87 procent. Blackhawks prohráli posedmé v řadě a jsou nejhorším týmem NHL.