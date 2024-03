Český útočník David Pastrňák překonal v NHL ve druhé sezoně za sebou stobodovou hranici, když přispěl gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Bostonu 4:3 na ledě Floridy. Zápas rozhodl v 58. minutě krajan Pavel Zacha, který si připsal i asistenci a byl vyhlášen první hvězdou. Brankář Petr Mrázek zase chytil 38 střel a dovedl Chicago k vítězství 3:1 nad Calgary. Arizona pak i díky 25 zákrokům a nevšední přihrávce Karla Vejmelky porazila Columbus 6:2.

Čeští útočníci Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha (v pozadí). | Foto: Profimedia

Boston v zápase hned třikrát smazal jednogólové manko soupeře. Po přihrávce Zachy na modrou čáru vyrovnal útočník Charlie McAvoy na 1:1. Pastrňák vzápětí nepohrdl šancí, když jej Florida nepokryla před brankou, a upravil ve 36. minutě na 2:2.

Havířovský rodák si svou trefou zároveň připsal stý kanadský bod sezony (s následnou asistencí 45+56). Meta, na kterou dosáhl ve druhém ročníku NHL za sebou. „Mám z toho samozřejmě radost, ale nejdůležitější teď pro nás je, že sbíráme před play-off taková vítězství. To dodá celé naší kabině velké sebevědomí,“ řekl po zápase Pastrňák.

Kanonýr s 88 na zádech se stal pátým hráčem v historii Bruins s po sobě jdoucími 100bodovými sezónami. Připojil se tím k legendám k Bobbymu Orrovi, Philu Espositovi, Adamu Oatesovi a Barrymu Pedersonovi. V loňské sezoně nasbíral Pastrňák celkem 113 bodů (61 gólů, 52 asistencí).

Po české spolupráci nakonec padl vítězný gól celého utkání. Pastrňák vyslal přihrávku z pravého kruhu do prostoru před brankou a od brusle Zachy skončil puk v síti. Boston tak vyhrál na ledě Floridy 4:3 a nadále drží první místo v Atlantické divizi. O dva body právě před Pantery.

„Bylo to pro nás velice důležité vítězství,“ prozradil Zacha, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu. „Víme, že je to opravdu dobrý tým a bylo to už jako zápas play-off. Vyhrát tady pomůže i k tomu, aby se naše hra pořád posouvala vpřed,“ dodal útočník Bruins.

Sestřih zápasu mezi Floridou a Bostonem:

Zdroj: Youtube

Chicago vstřelilo v úvodní třetině dvě branky a svým druhým gólem v zápase zvýšil Jason Dickinson ve 45. minutě na 3:0. Brankář Mrázek byl v závěrečném dějství pod palbou a šlo na něj dvacet střel. O čisté konto připravil českého gólmana v čase 52:25 MacKenzie Weegar, který se prosadil střelou zpoza mezikruží.

Columbus překonal Vejmelku jen v přesilových hrách, ve kterých otevřel skóre z mezikruží Boone Jenner a na 2:2 vyrovnal Zach Werenski střelou z levého kruhu. Arizona rozhodla ve třetí třetině, kterou ovládla 4:0. Hlavní postavou zápasu se stal Josh Doan, který ozdobil debut v NHL dvěma góly včetně toho vítězného z 51. minuty.

Suchánek to dokázal. Na farmě si vybojoval tříletý kontrakt v NHL

Blízko k výhře měl i Jiří Patera, který chytal v NHL poprvé od 10. ledna. Vegas s českým brankářem vedl v Nashvillu po úvodní třetině 3:0, po dvou 4:1, ale nakonec podlehl 4:5 v prodloužení. Obránce Jan Rutta si připsal přihrávku při prohře San Jose 3:6 s Dallasem. Jeho spoluhráč Filip Zadina nasbíral čtyři záporné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance.