Český útočník David Pastrňák zařídil svému Bostonu v rozhodujícím sedmém zápase série gólem v prodloužení vydřenou výhru 2:1 nad Torontem a zároveň postup do druhého kola play-off zámořské NHL. Radostí však rozhodně neoplývá vedení hokejové reprezentace, jelikož vítězstvím Bruins se výrazně snížila šance, že si slavná 88 a jeho spoluhráč Pavel Zacha zahrají na domácím mistrovství světa. Sezona naopak skončila útočníkovi Davidu Kämpfovi.

Postupová radost hokejistů Bostonu v čele s českým útočníkem Davidem Pastrňákem. | Foto: Profimedia

Stejně jako v letech 2018 a 2019, kdy se na startu vyřazovacích bojů v NHL utkaly právě celky Bostonu a Toronta, rozhodoval o usudu vyrovnané série až sedmý duel. A i protentokrát to byli hokejisté Bruins, kteří si v heroickém závěru vystřelili postup do semifinále Východní konference.

Ukázkový bodyček i chlupatý „svetr“. Naháč Gudas pobavil, rozesmál i Voráčka

Ve druhé minutě prodloužení nasměroval Boston za vítězstvím český hrdina David Pastrňák, který se v předbrankovém prostoru dostal k odraženému puku a bekhendovým blafákem odšpuntoval v TD Garden postupové oslavy.

„Samozřejmě je to obrovský moment,“ pronesl po zápase hrdina Bruins. „Pocity? Hodně vzrušení, ale zároveň i trochu úlevy. Byl to zase těsný zápas, takže je skvělé, že jsme to zvládli. Nemůžeme na sebe být více hrdí,“ těšilo Pastrňáka, jenž zaznamenal svou třetí branku v play-off.

„David odehrál opravdu boží zápas,“ chválil vystoupení svého kolegy z útoku i kapitán Brad Marchand. „Byl v něm naplno zapojený, věděl, že potřebuje ukázat velký výkon. A to se mu povedlo,“ dodal.

Pasta ukázal, jak se chová správný lídr

Rodák z Havířova tak odpověděl tím nejlepším možným způsobem na kritiku trenéra Bostonu Jima Montgomeryho. Kouč Bruins po posledním utkání uvedl, že lídři musí být na ledě nejlepší a že v těchto utkáních musí vymyslet víc. Jmenoval právě Pastrňáka, který se o dva dny později stal hrdinou sedmého duelu.

„Svým přístupem nám všem ukázal, jak se chová správný lídr. Byl jsem opravdu rád, že jsem v sedmém duelu mohl vidět neuvěřitelnou vyspělost celé naší kabiny,“ prozradil Montgomery.

Co zaznělo v talk show o MS: Legendární boss věří Rulíkovi, řešil se i Pastrňák

Ten se už na předzápasovém rozbruslení přesvědčil o tom, že jeho ofenzivní lídr si vzal ostrá slova k srdci. „Ráno jsem viděl úsměv na jeho tváři. Přišel za mnou a říká: Co se děje, trenére, vyspal jste se dobře? V ten moment jsem věděl, že večer bude skvělý,“ smál se v rozhovoru po utkání.

K incidentu se potom krátce vrátil i sám Pastrňák. „Trenér řekl, co řekl. Kdybych byl koučem já, povím vám totéž. Snaží se z každého hráče vytáhnout to nejlepší, očekával ode mě víc. Na tom už nesejde,“ zakončila slavná 88.

Boston, který v sérii ztratil vedení 3:1 na zápasy, prohrával od 50. minuty brankou Wiliama Nylandera. Už za 81 sekund však vyrovnal obránce Hampus Lindholm, po jehož nahození puku ze středního pásma se prosadil i Pastrňák. Český útočník si připsal v sérii celkem pět bodů (3+2).

Komplikace pro národní tým před MS

Bruins se střetnou ve druhém kole s odpočatou Floridou, jež suverénně vyřadila Tampu Bay v pěti zápasech. Komplikaci to ovšem znamená pro národní tým, jenž si od příjezdu českých forvardů ve službách Bostonu sliboval velké věci. Nyní je jejich účast na domácím šampionátu spíše otázkou utopie.

Bedard, Karlsson a další. TOP 7 hráčů, kteří se představí v Praze a Ostravě

I přesto se dá očekávat, že trenérský tým v čele s Radimem Rulíkem podrží alespoň Davidu Pastrňákovi jedno volné místo v sestavě. Pro případ, že by série s Floridou nabrala nečekaně rychlý spád. Boston však zůstává ve hře o Stanley Cup minimálně do 12. května.

Sezona naopak skončila útočníkovi Toronta Davidu Kämpfovi, jenž by měl být pro mistrovství světa k dispozici. Zbytek už je ovšem v rukou vedení hokejové reprezentace.