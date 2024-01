Český hokejista David Pastrňák sestřelil prvním hattrickem v letošní sezoně Colorado a pomohl tak Bostonu k domácí výhře 5:2. Kanonýr Bruins vylepšil svou bilanci v aktuálním ročníku NHL na 29 tref a je třetím nejlepším střelcem zámořské soutěže. Třetí místo zároveň drží se 64 body i v ligové produktivitě. Na výhře Bruins se gólem podílel také další krajan Jakub Lauko a jednu nahrávku zaznamenal i Pavel Zacha.

Kanonýr Bostonu David Pastrňák slaví vstřelenou branku se svými fanoušky. | Foto: Profimedia

Pastrňák dal hned pětkrát v sezoně dva góly v jednom zápase, na první hattrick ale čekal až do ledna. Ve 44. utkání ročníku proti Coloradu otevřel skóre zápasu hned v první minutě hry, kdy svižnou střelou z osy hřiště zakončil úvodní tlak Bruins.

Zbylé dvě trefy český kanonýr přidal ve třetím dějství. V přesilové hře v čase 57:24 na brankovišti využil nabídku Jakea DeBruska, protečoval puk mezi nohy brankáře Alexandra Georgijeva a zvýšil na 4:2. Úvodní hattrick sezony pak uzavřel 22 sekund před závěrečnou sirénou, kdy trefil odkrytou branku Avalanche.

„Ve třetí třetině jsme se vrátili k naší hře z úvodní části, za což jsme velice rádi. Dali jsme důležitý gól v přesilové hře a poté přidali ještě pojištění. Troufám si říct, že právě naše reakce na nepříliš vydařenou druhou třetinu byla pro dnešní vítězství klíčová,“ pronesl po utkání hrdina Pastrňák.

Havířovský rodák dal tři góly v jednom zápase pošestnácté v základní části NHL a osamostatnil se tak v čele českých historických tabulek před Jaromírem Jágrem. Mezi aktivními hráči si Pastrňák pojistil druhé místo za Alexandrem Ovečkinem, jenž odehrál třicet tříbrankových zápasů.

V součtu s play-off český kanonýr zaznamenal osmnáctý hattrick a třemi góly sestřelil již dvanáct týmů zámořské NHL. Zařadil se tím mezi nejlepší trojici historie Bruins. Vzácnou společnost mu dělají klubové ikony Cam Neely a Phil Esposito.

Dařilo se však i dalším krajanům v černožlutém dresu. Jakub Lauko svým prvním gólem v sezoně navázal na Pastrňákovu úvodní trefu a v páté minutě zvýšil už na 2:0 pro domácí Bruins. Český útočník zakončením do odkryté branky uzavřel pohlednou kombinaci třetího útoku Bruins a bodoval poprvé od konce listopadu. „Jsem moc rád, že to tam konečně spadlo a stáhlo mi to opici ze zad,“ prozradil.

Povedenou českou třetinu pečetil v patnácté minutě Pavel Zacha, jenž DeBruskovi připravil gól na 3:1. Centr druhé formace Bostonu zaznamenal sedmnáctou asistenci v ročníku a s 26 body je pátým nejproduktivnějším Čechem v aktuální sezoně.

„Pro nás velice důležité vítězství,“ liboval si po utkání trenér Bruins Jim Montgomery. „Líbí se mi, jak se naše hra postupně buduje. Hrajeme dobře s pukem a výborně bruslíme, což jenom potvrzuje sebevědomí v celé kabině,“ dodal.

Boston tak zaznamenal třetí vítězství v řadě a upevnil svou pozici na čele Východní konference. Tu drží s náskokem šesti bodů před Floridou a New Yorkem Rangers.