Český hokejový útočník David Pastrňák režíroval gólem, nahrávkou a vítězným nájezdem vydřenou výhru Bostonu 5:4 na ledě NY Islanders a posunul se na třetí místo produktivity NHL. Formu z posledních zápasů dvěma kanadskými body potvrdil rovněž čtyřiadvacetiletý forvard Martin Nečas. Jeho branka a asistence ovšem neodvrátily prohru Caroliny v přestřelce s Nashvillem 5:6 v prodloužení.

Čeští útočníci Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha (v pozadí). | Foto: Profimedia

Boston v zápase proti NY Islanders ani jednou nevedl, přesto nakonec bral dva body za výhru po samostatných nájezdech. Domácí po bezbrankové první třetině odskočili do dvoubrankového vedení, Bruins však toto manko smazali ještě před druhou sirénou. Kontaktní gól obstaral Morgan Geekie a na 2:2 srovnal český kanonýr David Pastrňák.

Sedmadvacetiletý útočník si našel střeleckou pozici v levém kruhu pro vhazování a po výborné přihrávce obránce Kevina Shattenkirka bez problémů překonal přesunujícího se brankáře Ilju Sorokina. Havířovský rodák se prosadil posedmnácté v sezoně a v pořadí nejlepších střelců NHL se dělí o čtvrtou příčku. Na vedoucího Austona Matthewse z Toronta aktuálně ztrácí šest tref.

Aktivnější Islanders ve třetí třetině dvakrát odskočili do těsného vedení, góly Jamese van Riemsdyka a Masona Lohreie však bostonu zařídily prodloužení. V tom žádná branka nepadla a v samostatných nájezdech získali bod navíc Bruins. Ve třetí sérii o něm rozhodl právě Pastrňák, který překonal Sorokina svižnou ranou zápěstím.

Sestřih utkání mezi NY Islanders a Bostonem Bruins:

Zdroj: Youtube

„Divoký zápas…Celkově to dnes bylo šílené. Spousta gólů v přesilovkách na obou stranách, my jsme navíc museli hned čtyřikrát dotahovat. Ale zvládli jsme to a po takovém průběhu zápasu je to pro nás skvělé vítězství,” těšilo po utkání hrdinu Bostonu. „A nájezd? Nic speciálního. Tohle pravidelně zkouším na tréninku, takže jsem si věřil, že tím na Sorokina vyzraju,” pousmál se Pastrňák.

Jeho krajan Martin Nečas bodoval v utkání proti Nashvillu potřetí za sebou a počtvrté v sezoně v jednom zápase zaznamenal více než jeden bod. Poprvé se do statistik zapsal už v 11. minutě, kdy v přesilové hře připravil branku pro Stefana Noesena. Gólu se český útočník dočkal těsně před polovinou zápasu, kdy mu do ideální střelecké pozice namazal chybující obránce Nashvillu Alexandre Carrier.

Nečas svým devátým gólem v sezoně zvýšil na 5:3, Hurricanes ale nadějný náskok neudrželi. Vyrovnání zařídili Tyson Barrie s Jeremym Lauzonem a v prodloužení o výhře Predators rozhodl Filip Forsberg. Predators vyhráli šestý z posledních sedmi zápasů a pojistili si sedmou příčku v tabulce Západní konference. Carolina je na Východě osmá.

„Je to těžké. V zadních řadách zkrátka nepracujeme dobře. Potřebujeme jen hrát pečlivěji v obraně a trochu pomoct gólmanům,” mrzelo Nečase, jenž je v aktuální sezoně NHL na 23 kanadských bodech (9+14). „Byli jsme ve všem pozdě, v žádném souboji jsme nebyli těsní, a proto to tak vypadalo. Ale musím kluky pochválit za snahu, v příštím utkání budeme silnější,” doplnil českého útočníka trenér Hurricanes Rod Brind'Amour.

Dobře rozehraný zápas ztratili také hokejisté Ottawy. Na ledě Dallasu vedli už 3:1 a 4:2, nakonec ale nezískali ani bod. Stars i díky asistenci krajana Radka Faksy vyhráli 5:4 a posunuli se na čtvrté místo Západní konference. Brankáři Anaheimu Lukáši Dostálovi zase nevyšel zápas na ledě New York Rangers. V Madison Square Garden dostal pět gólů z 39 střel a neodvrátil prohru 1:5.