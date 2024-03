Šest porážek za sebou, to není zrovna ideální vizitka týmu před blížícím se vrcholem sezony. Navíc když se nacházíte přímo na hraně play-off a každý bod má nyní doslova cenu zlata. Hokejovému Detroitu se však situace v zámořské NHL začíná vymykat z rukou a pohoda, která dlouho sršela z kabiny slavné organizace, už je dávno pryč. Důkazem probíhající krize v táboře Red Wings je mimo jiné i nedávný incident z předzápasového rozbruslení.

Roztržka hokejistů Detroitu Red Wings na dopoledním rozbruslení před zápasem. | Foto: Profimedia

Když se hokejisté Detroitu připravovali na další důležitý zápas, pustili se do sebe během dopoledního rozbruslení mladý útočník Lucas Raymond se svým zkušenějším spoluhráčem Benem Chiarotem. Hodně nevšední situace, která nebývá úplně běžnou součástí tréninků v nejslavnější lize světa.

Poprask v Pittsburghu. Ukradli zásilku figurek Jágra, zloději požadovali výkupné

Nejprve je však třeba říct, že se o žádnou velkou potyčku nejednalo. Nicméně i navzdory tomu vyvolal incident parťáků z kabiny Rudých křídel obrovský poprask. Oba aktéry pošťuchované museli od sebe oddělit až spoluhráči, kteří ke štěstí všem zakročili včas. Nechybělo totiž mnoho a málem začaly létat i pěsti.

Značný důkaz toho, že v Detroitu je něco špatně. A do ideální pohody, kterou tradiční hokejová bašta sršela během úvodní poloviny základní části až do nedávna, to má momentálně hodně daleko.

Přitom ještě před dvěma týdny si červenobílí užívali šestizápasovou sérii bez porážky a drželi na východě vzácnou divokou kartu zajišťující postup do play-off. A co víc, na devátý New York Islanders měli v tu chvíli svěřenci trenéra Dereka Lalondeho pohodlný náskok osm bodů.

Jenže přišel březen a s ním i nečekaná krize Red Wings, která situaci v tabulce úplně zamíchala. Detroit posbíral hned šest proher za sebou a rázem dokonce vypadl z pozice, která by mu zaručila účast v bojích o Stanleyův pohár. A aby toho nebylo málo, Islanders naopak chytli velkou slinu a aktuálně sbírají jedno vítězství za druhým.

Nejde o špatnou věc, zní z kabiny Detroitu

Frustrace je tedy rozhodně na místě. Nicméně zatímco hokejová veřejnost nad touto aférkou kroutí hlavou, samotná organizace si z potyčky svých hráčů žádnou těžkou hlavu nedělá. Ba naopak. „Je to důsledek frustrace, ale nemyslím si, že jde o špatnou věc,“ prozradil kanonýr Detroitu Patrick Kane.

„Daleko víc by mě trápilo, kdybychom chodili spokojeně s úsměvem na tváři. Jenom tu rozladěnost musíme umět správně využít,“ dodal. „V této situaci chcete vidět od hráčů v tréninku nějakou odpověď. A ta také přišla,“ doplnil jeho slova kouč Lalonde s tím, že tým nyní potřebuje před finišem základní části nějaký impulz.

Nenáviděl jsem tě, teď tě miluji, říkají Hertlovi fanoušci. Jeho návrat se blíží

A pokud se později opravdu ukáže, že Red Wings nasměroval za lepšími zítřky právě tento incident z rozbruslení, bude mít zámořská NHL vážného adepta na příběh sezony. Před celým týmem je ale ještě pořádný kus práce.

Včetně vzájemného a zřejmě i klíčového střetnutí s Islanders, ve kterém musí Detroit uspět. Přes to už nejede žádný vlak.