Adam Jecho, 18 let, útočník, Edmonton Oil Kings

Jméno odchovance zlínského hokeje by na draftu mohlo zaznít někdy ve druhém nebo ve třetím kole. Ryan Kennedy z The Hockey News zařadil českého útočníka už na 36. místo, další novináři ho ale vidí až okolo 60. nebo 70. pozice.

„Hráči, kteří měří okolo 195 centimetrů, obvykle nebruslí, nestřílí a neovládají puk jako Jecho. Je to silový bruslař, který si jednoduše poradí s různými manévry a plynule ovládá puk. Střílí z kroku s téměř perfektní přesností a i složité přihrávky umí proměnit v nebezpečné střely zápěstím,“ stojí ve zprávě EliteProspects o českém forvardovi.

Jecho zvolil podobně jako Badinka severskou cestu, z níž se ve vhodnou chvíli přesunul za moře. Do finské Tappary odešel už v kategorii do 16 let a následně její barvy hájil v dalších dvou ročnících, kdy i pravidelně reprezentoval za výběry do 17 a 18 let. Před uplynulým ročníkem odešel urostlý útočník za moře a v juniorské WHL se uvedl solidně. V 54 zápasech zapsal 47 bodů, které takřka rovnoměrně rozdělil mezi góly a nahrávky (23+24). V týmu Edmonton Oil Kings to stačilo na čtvrté místo v bodování.

„V Kanadě jsem si zvykl poměrně rychle. Pomohlo mi, že jsem neměl moc čas na rozkoukání. Hned jsem do toho skočil, od začátku sezony až do jejího konce se nezastavíte. Edmonton je jedním z nejhokejovějších měst v Kanadě, každý tu tím žije. Je to paráda. Na zimák se těšíme každý den. Hrát a trénovat v takové hale je jedním ze snů každého hokejisty,“ vyprávěl Jecho v listopadu pro iDnes.cz.

V týmu Oil Kings, který skončil ve východní konferenci WHL až předposlední, se sešel s krajanem Vojtěchem Portem, kterého si před rokem vybrali na draftu Anaheim Ducks. Zabydlet se za mořem pomohl Jechovi i bývalý obránce Ladislav Šmíd, který ho první dva týdny nechal bydlet u sebe. Český útočník by teď rád vykročil v jeho stopách, vždyť bývalý obránce odehrál v NHL přes pět stovek utkání.