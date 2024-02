Životní zápas v zámořské NHL odehrál český hokejista Filip Zadina. Útočník San Jose dvěma góly a stejným počtem asistencí řídil výhru 6:3 nad Calgary a poprvé v kariéře tak zaznamenal v rámci jednoho duelu nejslavnější ligy světa čtyři kanadské body. Zářil také brankář David Rittich, který 26 zákroky dovedl Los Angeles k výhře 2:1 nad New Jersey. A kanonýr David Pastrňák dal zase po nahrávce Pavla Zachy jediný gól Bostonu v zápasu se Seattlem.

Český útočník ve službách San Jose Filip Zadina. | Foto: Profimedia

Zadina ve druhé třetině připravil góly pro Mikaela Granlunda a Justina Baileyho a ve třetí části se pak dvakrát prosadil sám. První branku po devíti zápasech dal pardubický rodák v 45. minutě hry. Akci rozjel ve vlastním obranném pásmu, na útočné modré čáře posunul puk k Nicovi Sturmovi a před brankou tečoval jeho nahození mimo dosah gólmana Dustina Wolfa.

Podruhé se Zadina prosadil jen o 37 vteřin později a opět to bylo po rychlém přechodu do útoku. Ve střední třetině převzal Baileyho nahrávku, zavezl puk za modrou čáru a s ničím se příliš nerozpakoval. Střelou schovanou za obráncem nachytal brankáře a poprvé v sezoně dal dvě branky v jednom zápase.

„Samozřejmě to dnes bylo docela dobré,“ řekl Zadina, který si v předchozích 18 zápasech připsal pouze tři kanadské body. „Jako lajna jsme teď příliš neskórovali, ale dostali jsme zaslouženou odměnu za práci, kterou jsme v předchozích zápasech odvedli,“ dodal syn trenéra Marka Zadiny.

Čtyřiadvacetiletý útočník, jehož si při draftu v roce 2018 vybral Detroit jako šestého v pořadí, dal dva góly téměř po třech letech a čtyři body získal vůbec poprvé v kariéře. Jeho dosavadním maximem byl tříbodový zápas z prosince 2019, kdy ještě v dresu Detroitu gólem a dvěma nahrávkami pomohl k výhře 5:2 nad Winnipegem.

Rittich zářil, Pastrňákův Boston tápe

Rittich začal zápas v brance Los Angeles popáté za sebou a skvělým výkonem odčinil nevydařený duel s Buffalem, v němž inkasoval pět branek během prvních dvou třetin a přenechal místo Cameronu Talbotovi. Na ledě New Jersey rodák z Jihlavy zlikvidoval 26 střeleckých pokusů a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Český gólman v brance Kings naskočil od první minuty podvanácté v sezoně a dovedl svůj tým k sedmé výhře. Celkem Rittich zasáhl do 14 zápasů a dostal v nich průměrnou úspěšnost zákroků na hranici 92,3 procenta. Mezi gólmany s více než deseti starty je jednatřicetiletý Čech pátý nejlepší.

Za to hokejisté Bostonu jsou nyní ve výsledkové krizi. Bruins podlehli Seattlu 1:4 a ztratili čtvrtý z posledních pěti zápasů. Do domácího zápasu proti Krakenům přitom Boston vstoupil výborně. Už v páté minutě Pastrňák tečoval Zachovo nahození a poslal svůj tým do vedení.

Ve zbytku zápasu ovšem kraloval gólman Kraken Joey Daccord, jenž zlikvidoval 36 střel a výrazně se podepsal pod obrat výběru ze severozápadu USA. „Dneska to byl jeho zápas, o tom není pochyb,“ uznal sportovně Pastrňák, jenž zaznamenal svou 34. branku v letošním ročníku NHL.