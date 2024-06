Po dlouhých osmnácti letech se v kanadském Edmontonu konečně dočkali vytouženého finále Stanley Cupu. Oilers v čele s hvězdným Connorem McDavidem postupně dokráčeli až k přímému souboji o titul, čímž ve městě odstartovali doslova hokejovou horečku. A šance dostat se k výhodným lístkům na prestižní zápasy je nyní takřka nulová. Nejen o tom se v hokejovém podcastu Bomby k tyči rozpovídal bývalý obránce Ladislav Šmíd, který v Edmontonu žije se svou rodinou.

Bývalý obránce a dnes trenér v Edmontonu Ladislav Šmíd. | Foto: se svolením chl.ca/Bílí Tygři Liberec

Naposledy si hlavní město kanadské provincie Alberta užívalo období velké hokejové slávy v roce 2006. Tehdy se Edmonton rovněž probojoval až do finále NHL, ale na slavný Stanleyův pohár nakonec nedosáhl. Přitom od šesté trofeje v klubové historii dělil Oilers jediný zápas.

Edmonton - Florida? Štreka jako blázen. Pošlete mi TV pořady, vtipkoval Henrique

Další léta marného dobývání věhlasného poháru měl zastavit generační talent Connor McDavid, tehdejší jednička draftu a obrovský příslib pro celou organizaci. Kanadská hvězda se také okamžitě stala největší ozdobou zámořské soutěže a pro Edmonton zároveň lídrem, jenž každoročně sbírá všemožná individuální ocenění.

Už tomu chybí snad jenom ten prsten pro vítěze Stanley Cupu. Kapitán Oilers již dříve slíbil, že svůj tým jednou dovede až na úplný vrchol. A když se letos konečně podařilo otevřít brány velkého finále, ve městě odstartovala neskutečná euforie. Jediný krok od vysněného poháru!

Drahé lístky? Edmonton hlásí všude vyprodáno

Své o tom ví také bývalý obránce Edmontonu Ladislav Šmíd, který v Kanadě momentálně žije s rodinou a veškeré dění okolo hokejové horečky tak sleduje doslova z první řady. „Je tady totální blázinec. A to je ještě slabé slovo! No zkrátka šílenství,“ prozradil v rozhovoru pro hokejový podcast Bomby k tyči.

„Trvalo to hodně let, než se Oilers dostali zpátky do finále Stanley Cupu, takže je to tady takový svátek hokeje,“ přiblížil aktuální situaci v Edmontonu zkušený bek. „Tím, jak je město více na severu, tak zejména přes zimu tu není příliš věcí, které se dají dělat. Takže téměř všichni tady fandí a sledují právě hokej,“ dodal.

Také Šmíd navštěvuje domácí zápasy Oilers velice často. „Je to dané i tím, že jsem jejich bývalý hráč, tím pádem dostávám lístky přímo od organizace. Ale třeba teď na finále beru celou rodinu. Včetně manželky, která mi vyčítala, že pořád beru na hokej jenom děti,“ smál se odchovanec libereckého hokeje.

A ceny lístků na finále NHL? „No, musím říct, že tady to je s hodně vysokohorskou přirážkou. Lidi v Česku si stěžovali na ceny během MS, ale tady stojí lístek na jeden zápas třeba přes tisíc dolarů. A věřte, že pod tuto sumu se nemáte šanci dostat,“ šokoval v rozhovoru.

„Je to strašné, ale stejně je beznadějně vyprodáno. A to Oilers dělají i akce během venkovních zápasů. Přímo v aréně pořádají něco jako watch party, kde zaplatíte okolo 20 dolarů a sledujete zápas na kostce. Do toho další dvě velkoplošné obrazovky venku. A to všechno je úplně vyprodané. Takže si dovedete představit, jaký panuje ve městě blázinec,“ kroutil hlavou Šmíd.

Ten oblékl dres Edmontonu naposledy před deseti lety, přesto si jej místní fanoušci pořád velmi dobře pamatují. „Někteří mě pořád poznávají. Před zápasem si dojdou třeba pro fotku nebo podpis, s některými si i popovídám osobně,“ řekl účastník olympiády v Soči.

Fandění ho živí, teď rozbouřil Prahu. S Kassianem dáme pár Plzní, smál se Hughes

Popularitu však Šmídovi zvětšují i další aktivity ve městě hokeje. „Teď dělám každý čtvrtek v místním rádiu takovou sportovní show, kde působím jako host. Zároveň se podílím i na řadě charitativních akcí. Takže to vám taky pomáhá k tomu, aby vás lidi poznávali,“ přiznal.

Kromě toho však čeká na někdejšího zadáka nová výzva v pozici asistenta trenéra u české dvacítky. „Nebude to jednoduché tady z Kanady, ale taková příležitost se nenaskýtá často a zároveň mě hodně láká spolupráce s Patrikem Augustou a Robertem Reichelem,“ zakončil s tím, že se na svou premiéru velice těší.